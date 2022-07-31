Anayasanın değiştirilmesi ve parlamenter rejimden vazgeçilmesi çağrısı yapan Şii lider Sadr, istediği rejim şeklinin başkanlık ya da yarı başkanlık mı olduğunu ise belirtmedi.

Kaynak: AA

Haşdi Şabi, Irak, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Irak'ta Sadr anayasa ve rejim değişikliği istedi - Son Dakika

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