Irak'ta 8 kişi yaşamını yitirdi! Olayların merkezindeki Şii lider Sadr açlık grevine başladı - Son Dakika
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Irak'ta 8 kişi yaşamını yitirdi! Olayların merkezindeki Şii lider Sadr açlık grevine başladı

29.08.2022 22:36

Irak'ta Şii siyasi ve dini lider Mukteda es-Sadr'ın siyaseti bırakma kararı vermesinden sonra yaşanan gerilim sürüyor. Sadr destekçilerinin hükümetin sarayını basması, havuza girmesi ve sokaklarda olayların artması sebebiyle ülke genelinde sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Yaşanan silahlı çatışmalarda şimdiye kadar 8 kişi hayatını kaybetti, 100'ün üzerinde kişi yaralandı. Sadr ise silahlı çatışmalar durana kadar açlık grevine başlama kararı aldı.

Irak'ta Şii siyasi ve dini lider Mukteda es-Sadr destekçilerin yaklaşık bir aydır Meclis bahçesinde yaptığı oturma eylemlerinin yargı binası önüne taşınması, ülkede yeni krizin fitilini ateşledi ve Sadr ile yargıyı karşı karşıya getirdi.

SADR İLE YARGI ERKİ KARŞI KARŞIYA GELDİ

Bağdat'taki Yüksek Yargı Konseyi binası önünde oturma eylemi başlatanlar çok kısa sürede renkli çadırlarını kurarak, Yüksek Yargı Konseyi Başkanı Faik Zeydan'ın istifasını istedi. Sadr'ın talimatları ve bilgisi dahilinde yapılan "eylem alanını genişletme" olayı, inatçılığıyla tanınan Sadr ile yargı erkinin karşı karşıya gelmesine neden oldu.

Irak'ta Şii siyasi ve dini lider Sadr, 8 kişinin öldüğü silahlı çatışmalar durana kadar açlık grevine başladı
Mukteda es-Sadr

SADR'IN "EYLEME SON VERİN" ÇAĞRISI İŞE YARAMADI

Ülkedeki siyasi liderler ve yargıdan gelen tepkiler sonrası Sadr, yargı önündeki eyleme son verilmesini istemişti. Sadr'ın eylemcileri yargı önünden çekilse de liderlerinin verdiği talimat gereğince çadırlarını bu alandan sökmedi.

Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr, açlık grevine başladı

SADR, SİYASETTEN ÇEKİLDİĞİNİ İLAN ETTİ

Irak'ta geçen yıl yapılan genel seçimlerin galibi Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr, bugün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, siyasetten çekildiğini duyurdu. Sadr, "Siyasi işleri bıraktığımı ve siyasetten tamamen çekildiğimi ilan ediyorum. Babamın mezarı, tarihi eser kurumuyla Sadr ailesinin müzesi hariç tüm kurumları kapatma kararı aldım." ifadesini kullandı.

Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr, açlık grevine başladı

ÜLKEDE SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI İLAN EDİLDİ

Bu gelişmenin ardından Sadr destekçileri eylem başlattı. Irak'ın güneyinde de sokakları dolduran Sadr yanlıları eylemlere başlarken, ülke genelinde süresiz sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Irak Ortak Operasyonlar Komutanlığı, daha önce Bağdat için ilan edilen sokağa çıkma yasağının ülkenin tamamında 19.00'dan itibaren süresiz biçimde uygulanacağını duyurdu.

Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr, açlık grevine başladı

HÜKÜMET SARAYI'NI BASTILAR, HAVUZA GİRDİLER

Irak'ın başkenti Bağdat'ta Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr yanlısı bir grup, korunaklı Yeşil Bölge'de bulunan Hükümet Sarayı'nı bastı. Bazı göstericiler, saray bahçesinde bulunan yüzme havuzuna girerek serinlemeye çalıştı. Güvenlik güçleri, Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr yanlılarını silahla ateş ederek bölgeden uzaklaştırmaya çalışıldı. Protestocular, güvenlik güçlerinin göz yaşartıcı gaz ve havaya ateş ederek müdahale etmesinin ardından saraydan çıkarılırken, çıkan olaylarda 2 kişinin hayatını kaybettiği, 19 kişinin de yaralandığı bildirildi.

Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr, açlık grevine başladı

ÜLKE GENELİNDE 8 ÖLÜ, 100'ÜN ÜZERİNDE YARALI VAR

Bağdat Yeşil Bölge'de Sadr'a bağlı milislerle hükümet güçleri ve Haşdi Şabi milisleri arasında yer yer silahlı çatışma yaşanıyor. Sadr Hareketi'ne bağlı haber kaynaklarının paylaştığı bilgilere göre, bugünkü olaylarda askerlerin açtığı ateş sonucu 8 kişinin öldüğü, 100'ün üzerinde kişinin de yaralandığı aktarıldı. Yaralılardan bazılarının hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındığı kaydedildi.

Irak'ta Şii siyasi ve dini lider Sadr, 8 kişinin öldüğü silahlı çatışmalar durana kadar açlık grevine başladı

SADR, SİLAHLI ÇATIŞMALAR DURANA KADAR AÇLIK GREVİNE BAŞLADI

Irak'ta Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr, silahlı çatışmalar durana kadar açlık grevine başlama kararı aldı. Sadr'ın sağ kolu sayılan müstafi milletvekili Hasan Azari, sosyal medya hesabından yayınladığı açıklamada, "Liderimiz, şiddet ve silahlı çatışma bitene kadar açlık grevine başladı." dedi.I rak'ta Şii siyasi ve dini lider Mukteda es-Sadr destekçiler, yaklaşık bir aydır Meclis bahçesinde otur eylemleri yapıyordu. Oturma eylemlerini yargı binası önüne taşınması, ülkede yeni krizin fitilini ateşledi ve Sadr ile yargıyı karşı karşıya getirdi. Azari, tarafları silahlı çatışmayı sonlandırmaya çağırdı.

Irak'ta Şii siyasi ve dini lider Sadr, 8 kişinin öldüğü silahlı çatışmalar durana kadar açlık grevine başladı

DAHA ÖNCE DE MECLİSİ BASMIŞLARDI

Mukteda es-Sadr, İran'a yakın Şii gruplarla arasındaki anlaşmazlık nedeniyle hükümetin kurulamaması üzerine Sadr Hareketi'ne mensup milletvekillerini istifa ettirmişti. Ardından İran'a yakın Şii siyasi çatı kuruluş Koordinasyon Çerçevesi'nin, başbakan adayı olarak Muhammed Şiya Sudani'yi belirlemesi üzerine Sadr yanlıları, 30 Temmuz'da Yeşil Bölge'ye girerek Meclis binasını basmış ve burada oturma eylemi başlatmıştı. Şii lider Sadr, 2 Ağustos'ta destekçilerine Meclis'ten ayrılarak oturma eylemine binanın çevresinde devam etmeleri çağrısı yapmıştı.

Irak'ta Şii siyasi ve dini lider Sadr, 8 kişinin öldüğü silahlı çatışmalar durana kadar açlık grevine başladı
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Irak'ta kanlı gecede 8 kişi hayatını kaybetti, olayların başrolündeki Şii lider Sadr açlık grevine başladı Irak'ta kanlı gecede 8 kişi hayatını kaybetti, olayların başrolündeki Şii lider Sadr açlık grevine başladı Irak'ta Sadr destekçileri hükümet sarayını bastı! Havuza giren göstericiler silahlarla uzaklaştırılmaya çalışıldı Irak'ta Sadr destekçileri hükümet sarayını bastı! Havuza giren göstericiler silahlarla uzaklaştırılmaya çalışıldı
Kaynak: AA

Hükümet, Irak, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Irak'ta 8 kişi yaşamını yitirdi! Olayların merkezindeki Şii lider Sadr açlık grevine başladı - Son Dakika

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