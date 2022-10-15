Irak'ta 10 Ekim 2021 tarihinde yapılan seçimlerden birinci çıkan Sadr, istediği hükümeti kuramamış ve siyasetten çekilmişti. Sadr, Meclis'te bulunan 73 vekilini de istifa ettirmişti.

Kaynak: AA

Irak, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Irak'ta Sadr Hareketi, yeni kurulacak hükümete katılmayacağını açıkladı - Son Dakika

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