Son Dakika Haberleri: Irak'ta Sadr'ın evine SİHA saldırısı
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Irak'ta Sadr'ın evine SİHA saldırısı

6 saat önce

Irak'taki Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr'ın Necef kentindeki evine kime ait olduğu bilinmeyen silahlı insansız hava aracı (SİHA) ile saldırı düzenlendi.

Irak'ta Sadr'ın evine SİHA saldırısı, System.String[]

Irak'taki Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr'ın Necef kentindeki evine kime ait olduğu bilinmeyen silahlı insansız hava aracı (SİHA) ile saldırı düzenlendi.

Sadr'a yakınlığıyla bilinen Muhammed Salih el Iraki, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Sadr'ın Necef kentinin El Hanane bölgesindeki evine SİHA ile saldırı gerçekleştirildiğini ifade etti.

Iraki, SİHA saldırısının, Sadr'ın dün Bağdat ve Necef'teki göstericilerin silahlı saldırıya maruz kalmasından sonra yaptığı "göstericileri koruma" çağrısıyla geldiğine dikkati çekti.

Açıklamada, saldırıda can kaybı olup olmadığına dair herhangi bir bilgi verilmedi.

Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi, 1 Ekim'den bu yana Bağdat ve güney vilayetlerinde devam eden gösteriler nedeniyle 29 Kasım'da istifa etmek zorunda kalmıştı.


Irak Yüksek Bağımsız İnsan Hakları Komiserliği, 4 Aralık'ta yaptığı açıklamada, hükümet karşıtı gösterilerde ekim ve kasım aylarında en az 460 kişinin öldüğünü duyurmuştu.

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Haber Yayın Tarihi: 07.12.2019 01:08 Kaynak: AA
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