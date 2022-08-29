Irak 'ta siyasetten çekilme kararı alan Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr destekçisi bir grup, Yeşil Bölge'de bulunan Hükümet Sarayı önünde toplanarak hükümeti protesto etti.Şii liderin destekçileri, alınan güvenlik önlemlerine rağmen beton bariyerleri yıkarak Hükümet Sarayı önünde toplandı.Sadr yanlısı grup, burada protestolarla hükümet yetkililerini istifaya çağırdı.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › Irak'ta Sadr yanlıları Bağdat'taki Yeşil Bölge'de Hükümet Sarayı önünde toplandı - Son Dakika

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