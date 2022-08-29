Irak'ta Sadr yanlıları Bağdat'taki Yeşil Bölge'de Hükümet Sarayı önünde toplandı

Irak'ta siyasetten çekilme kararı alan Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr destekçisi bir grup, Yeşil Bölge'de bulunan Hükümet Sarayı önünde toplanarak hükümeti protesto etti.Şii liderin destekçileri, alınan güvenlik önlemlerine rağmen beton bariyerleri yıkarak Hükümet Sarayı önünde toplandı.Sadr yanlısı grup, burada protestolarla hükümet yetkililerini istifaya çağırdı.
Irak'ta geçen yıl yapılan genel seçimlerin galibi Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr, bugün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, siyasetten çekildiğini duyurmuştu.
Sadr, "Siyasi işleri bıraktığımı ve siyasetten tamamen çekildiğimi ilan ediyorum. Babamın mezarı, tarihi eser kurumuyla Sadr ailesinin müzesi hariç tüm kurumları kapatma kararı aldım." ifadesini kullanmıştı.
Sadr yanlıları daha önce de Meclisi basmıştı.Mukteda es-Sadr, İran'a yakın Şii gruplarla arasındaki anlaşmazlık nedeniyle hükümetin kurulamaması üzerine Sadr hareketine mensup milletvekillerini istifa ettirmişti.Irak Sağlık Bakanlığı yaşanan olaylarda 25'i asker, 100'ü sivil 125 kişinin yaralandığını duyurmuştu.
Şii lider Sadr, 2 Ağustos'ta destekçilerine Meclisten ayrılarak oturma eylemine binanın çevresinde devam etmeleri çağrısı yapmıştı.
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