Irak'ta Sadr yanlıları Bağdat'taki Yeşil Bölge'de Hükümet Sarayı önünde toplandı - Son Dakika
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Irak'ta Sadr yanlıları Bağdat'taki Yeşil Bölge'de Hükümet Sarayı önünde toplandı

29.08.2022 15:00

Irak'ta siyasetten çekilme kararı alan Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr destekçisi bir grup, Yeşil Bölge'de bulunan Hükümet Sarayı önünde toplanarak hükümeti protesto etti.

Irak'ta siyasetten çekilme kararı alan Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr destekçisi bir grup, Yeşil Bölge'de bulunan Hükümet Sarayı önünde toplanarak hükümeti protesto etti.Şii liderin destekçileri, alınan güvenlik önlemlerine rağmen beton bariyerleri yıkarak Hükümet Sarayı önünde toplandı.Sadr yanlısı grup, burada protestolarla hükümet yetkililerini istifaya çağırdı.

SİYASETTEN ÇEKİLİYORUM

Irak'ta geçen yıl yapılan genel seçimlerin galibi Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr, bugün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, siyasetten çekildiğini duyurmuştu.

Sadr, "Siyasi işleri bıraktığımı ve siyasetten tamamen çekildiğimi ilan ediyorum. Babamın mezarı, tarihi eser kurumuyla Sadr ailesinin müzesi hariç tüm kurumları kapatma kararı aldım." ifadesini kullanmıştı.

TEMMUZ AYINDA MECLİSİ BASMIŞLARDI

Sadr yanlıları daha önce de Meclisi basmıştı.Mukteda es-Sadr, İran'a yakın Şii gruplarla arasındaki anlaşmazlık nedeniyle hükümetin kurulamaması üzerine Sadr hareketine mensup milletvekillerini istifa ettirmişti.Irak Sağlık Bakanlığı yaşanan olaylarda 25'i asker, 100'ü sivil 125 kişinin yaralandığını duyurmuştu.

Şii lider Sadr, 2 Ağustos'ta destekçilerine Meclisten ayrılarak oturma eylemine binanın çevresinde devam etmeleri çağrısı yapmıştı.

Irak'ta Sadr yanlıları Bağdat'taki Yeşil Bölge'de Hükümet Sarayı önünde toplandı
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Kaynak: AA

Hükümet, Irak, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Irak'ta Sadr yanlıları Bağdat'taki Yeşil Bölge'de Hükümet Sarayı önünde toplandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Irak'ta Sadr yanlıları Bağdat'taki Yeşil Bölge'de Hükümet Sarayı önünde toplandı - Son Dakika
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