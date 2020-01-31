Irak'ta Sadr yanlıları gösteri düzenledi - Son Dakika

Irak'ın Şii lider Mukteda Sadr, ülkede aylardır devam eden protestolara rağmen hükümetin gerekli reformları yerine getirmemesi nedeniyle taraftarlarına gösteri çağrısında bulundu. Sadr'ın çağrısında uyan yüzlerce Iraklı, Bağdat'taki Tahrir Meydanı'nda toplandı.