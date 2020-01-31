Irak'ta Sadr yanlıları gösteri düzenledi - Son Dakika

Irak'ta Sadr yanlıları gösteri düzenledi
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Irak'ın Şii lider Mukteda Sadr, ülkede aylardır devam eden protestolara rağmen hükümetin gerekli reformları yerine getirmemesi nedeniyle taraftarlarına gösteri çağrısında bulundu.
Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 09:09 Kaynak: AA
Irak'ın Şii lider Mukteda Sadr, ülkede aylardır devam eden protestolara rağmen hükümetin gerekli reformları yerine getirmemesi nedeniyle taraftarlarına gösteri çağrısında bulundu. Sadr'ın çağrısında uyan yüzlerce Iraklı, Bağdat'taki Tahrir Meydanı'nda toplandı.
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