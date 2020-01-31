Irak'ta Sadr yanlıları gösteri düzenledi - Son Dakika
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Irak'ta Sadr yanlıları gösteri düzenledi

6 saat önce

Irak'ın Şii lider Mukteda Sadr, ülkede aylardır devam eden protestolara rağmen hükümetin gerekli reformları yerine getirmemesi nedeniyle taraftarlarına gösteri çağrısında bulundu.

Irak'ın Şii lider Mukteda Sadr, ülkede aylardır devam eden protestolara rağmen hükümetin gerekli reformları yerine getirmemesi nedeniyle taraftarlarına gösteri çağrısında bulundu. Sadr'ın çağrısında uyan yüzlerce Iraklı, Bağdat'taki Tahrir Meydanı'nda toplandı.

Irak'ta Sadr yanlıları gösteri düzenledi

Tahrir Meydanı, Mukteda Sadr, Irak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 09:09 Kaynak: AA
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