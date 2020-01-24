Irak'ta Sadr yanlılarından ABD'ye karşı gösteri - Son Dakika

Gösterinin düzenleneceği alana yürüyen Iraklılar
Bağdat'ın merkezi Cadiriye bölgesinde düzenlenen gösteriye katılanlar
Gösteriye katılanların Irak bayrakları sallayarak sloganlar atması
ABD'nin Irak'taki askeri varlığına karşı sloganlar atılması Irak'ın başkenti Bağdat'ta Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr'ın çağrısı üzerine ABD güçlerinin ülkeden çıkarılması için gösteri düzenlendi.
Bağdat'ın merkezi Cadiriye bölgesinde düzenlenen gösteriye yüz binlerce kişi katıldı.
Sadr yanlılarının temsili kefen giyerek katıldığı gösteriye, Şii milis gücü Haşdi Şabi destekçilerinden de katılanlar oldu.
Irak bayrakları taşıyan göstericiler, sık sık ABD'ye ve Irak'taki askeri varlığına karşı sloganlar attı.
Bağdat'ta gösteri nedeniyle üst düzey güvenlik önlemleri alındı, Cadiriye bölgesine çıkan yollar trafiğe kapatıldı.