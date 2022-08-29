Irak'ta Sadr yanlısı 8 kişi öldü, 100'ü aşkın kişi yaralandı - Son Dakika
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Irak'ta Sadr yanlısı 8 kişi öldü, 100'ü aşkın kişi yaralandı

29.08.2022 20:48
Irak'ta Sadr yanlısı 8 kişi öldü, 100'ü aşkın kişi yaralandı

Irak'ta Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr destekçilerinin Bağdat'taki Yeşil Bölge'yi basması sırasında güvenlik güçlerinin açtığı ateş sonucu 8 kişinin öldüğü, 100'ü aşkın eylemcinin yaralandığı belirtildi.

Irak'ta Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr destekçilerinin Bağdat'taki Yeşil Bölge'yi basması sırasında güvenlik güçlerinin açtığı ateş sonucu 8 kişinin öldüğü, 100'ü aşkın eylemcinin yaralandığı belirtildi.

Sadr Hareketi'ne bağlı haber kaynaklarının paylaştığı bilgilere göre, bugünkü olaylarda askerlerin açtığı ateş sonucu 8 kişinin öldüğü, 100'ün üzerinde kişinin de yaralandığı aktarıldı.

Yaralılardan bazılarının hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındığı kaydedildi.

Irak resmi makamlarından ise konuya ilişkin henüz herhangi bir açıklama yapılmadı.

YORUMLAR
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Irak'ta Sadr destekçileri hükümet sarayını bastı! Havuza giren göstericiler silahlarla uzaklaştırılmaya çalışıldı Irak'ta Sadr destekçileri hükümet sarayını bastı! Havuza giren göstericiler silahlarla uzaklaştırılmaya çalışıldı Irak güçleri, Sadr yanlılarını Hükümet Sarayı'ndan çıkardı (3) Irak güçleri, Sadr yanlılarını Hükümet Sarayı'ndan çıkardı (3)
Kaynak: AA

Bağdat, Irak, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Irak'ta Sadr yanlısı 8 kişi öldü, 100'ü aşkın kişi yaralandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Irak'ta Sadr yanlısı 8 kişi öldü, 100'ü aşkın kişi yaralandı - Son Dakika
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