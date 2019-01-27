Son Dakika Haberleri: Irak'ta Saldırı: 4 Ölü, 10 Yaralı

Irak'ta Saldırı: 4 Ölü, 10 Yaralı

1 saat önce

Irak'ın Salahaddin vilayetinde iki ayrı saldırıda 4 kişi öldü, 10 kişi yaralandı.

Irak'ta Saldırı: 4 Ölü, 10 Yaralı, System.String[]
Irak'ın Salahaddin vilayetinde iki ayrı saldırıda 4 kişi öldü, 10 kişi yaralandı.

Irak Savunma Bakanlığı'na bağlı Güvenlik Medyası Merkezi tarafından yapılan yazılı açıklamada, Salahaddin'e bağlı Şirgat ilçesinde iki ayrı saldırı düzenlendiği belirtildi.

Saldırılarda, aralarında güvenlik güçleri mensuplarının da olduğu 4 kişinin hayatını kaybettiği, 10 kişinin yaralandığı belirtildi.

Açıklamada, saldırıların ne şekilde gerçekleştiğine dair bilgi verilmedi.

Saldırıları henüz üstlenen olmadı, ancak şüpheler terör örgütü DEAŞ'ın üzerinde yoğunlaşıyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.01.2019 12:00 Kaynak: AA

Irak, Güncel
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