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Irak'ta salgının başlangıcından bu yana en yüksek günlük vaka sayısı görüldü - Son Dakika

Irak'ta salgının başlangıcından bu yana en yüksek günlük vaka sayısı görüldü

28.07.2021 21:29
Irak'ta salgının başlangıcından bu yana en yüksek günlük vaka sayısı görüldü, System.String[]

Irak'ta 13 bin 515 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakasının tespit edilmesiyle salgının başlangıcından bu yana günlük en yüksek vaka sayısına ulaşıldığı kaydedildi.

Irak'ta 13 bin 515 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakasının tespit edilmesiyle salgının başlangıcından bu yana günlük en yüksek vaka sayısına ulaşıldığı kaydedildi.

Irak Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, son 24 saatte 66 kişinin Kovid-19 nedeniyle hayatını kaydettiği, 13 bin 515 yeni vaka tespit edildiği aktarıldı.

Açıklamada, bunun, salgının yayılmaya başladığı Mart 2020'den bu yana tespit edilen günlük en yüksek vaka sayısı olduğu belirtildi.

Irak'ta Kovid-19 nedeniyle bugüne kadar 18 bin 484 kişi hayatını kaybetti.

Bakanlığın son verilerine göre, ülkede virüs kaynaklı toplam can kaybı 18 bin 484'e, vaka sayısı da 1 milyon 590 bin 528'e yükselirken, 1 milyon 437 bin 759 kişinin ise iyileştiği bildirildi.

Irak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Irak'ta salgının başlangıcından bu yana en yüksek günlük vaka sayısı görüldü - Son Dakika


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