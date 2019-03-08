Irak'ta Sasani Döneminden Kalan Tarihi Yapının Bir Kısmı Çöktü
36 dakika önce
Irak'ta Sasani İmparatorluğu döneminde 5. yüzyılda inşa edilen tarihi Eyvani Kasrı'nın bir bölümü çöktü.
Irak
'ta Sasani İmparatorluğu döneminde 5. yüzyılda inşa edilen tarihi Eyvani Kasrı'nın bir bölümü çöktü.
Eski Irak Başbakanı İyad Allavi
liderliğindeki Vatanniye Koalisyonu Meclis Grup Başkanı Kazım eş-Şemeri, yaptığı yazılı açıklamada, başkent Bağdat
'ın güneydoğusundaki El-Medain ilçesinde bulunan "Eyvani Kasrı" ya da "Taki Kasrı" olarak adlandırılan tarihi yapıya ait kemerin bir kısmının çöktüğünü belirtti. Söz
konusu tarihi yapının korumaya alınması ve kurtarılması için Irak makamları ile UNESCO'ya "derhal harekete geçmeleri" çağrısında bulunan Şemeri, Eyvani Kasrı'nın ayakta kalan diğer kısımlarının da her an yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya bulunduğunu ifade etti.
Sasani İmparatorluğu döneminde 5. yüzyılda inşa edilen tarihi Eyvani Kasrı, 37 metre yüksekliğinde bir kemere sahip.
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Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 12:51 Kaynak: AA
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