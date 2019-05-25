Son Dakika Haberleri: Irak'ta savaş karşıtı gösteri

Irak'ta savaş karşıtı gösteri

1 saat önce

ABD ile İran arasındaki gerilim tırmanırken Irak'ta binlerce kişi savaş karşıtı gösteri düzenledi.

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ABD ile İran arasındaki gerilim tırmanırken Irak'ta binlerce kişi savaş karşıtı gösteri düzenledi. Irak'ta Şii Sadr Hareketi lideri Mukteda Sadr'ın ABD ile İran arasında meydana gelebilecek olası savaştan Irak'ı uzak tutmak için yaptığı çağrı üzerine binlerce Sadr yanlısı başkent Bağdat ile Kerbela kentinde sokağa döküldü. Başkent Bağdat'taki Tahrir meydanında toplananan binlerce gösterici savaş karşıtı sloganlar attı.Şii din adamı Mukteda Sadr'ın yaptığı çağrı üzerine ve aralarında, politikacı, yazar ve aktivistlerin bulunduğu kalabalık amaçlarının herhangi bir tarafı desteklemek veya karşı çıkmak olmadığını amaçlarının Irak'ı olası bir savaş tehlikesinden uzak tutmak olduklarını belirtti. İran - Irak, 1. Körfez Savaş ve 2. Körfez Savaşı olmak üzere son 40 yıl içerisinde 3 yıkıcı savaş yaşadıklarını belirten göstericiler savaşa karşı olduklarını kaydederek, Irak hükümetinden ülkenin güvenliği ile ekonomisini tehlikeye sokacak savaş karşı önlem almaya çağırdı. Benzer bir gösteri de ülkenin güneyindeki Kerbela kentinde yapıldı. Kent merkezinde toplanan kalabalık bölgede barışın sağlanması ve Irak'ın bölgesel savaştan korumaya çağırdılar.
(İHA)
Haber Yayın Tarihi : 25.05.2019 12:05 Kaynak: İHA
Amerika Birleşik Devletleri, İran, Irak, Güncel
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