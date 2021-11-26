Irak'ta seçim sonuçlarına itiraz eden İran yanlısı gruplardan Yeşil Bölge'yi basma girişimi - Son Dakika

Irak'ta geçtiğimiz Ekim ayında yapılan genel seçimlerin sonuçlarına itiraz eden İran yanlısı Şii grupların destekçileri, başkent Bağdat'taki Yeşil Bölge'nin girişi önünde toplanarak bölgeyi basmaya çalıştı.

Irak'ta geçtiğimiz ekim ayında yapılan genel seçimlerin sonuçlarına itiraz eden İran yanlısı Şii grupların destekçileri, Irak Bağımsız Yüksek Seçim Komiserliği'nin elle sayım işlemlerinin tamamlanması ardından seçimlerin nihai sonuçlarının önümüzdeki hafta içerisinde açıklanacağını ve sonuçların fazla etkilemeyeceğini belirtmesi üzerine sokağa indi. Başta Şii Fetih Koalisyonu ve Haşdi Şabi Başkanı Hadi el-Amiri çağrısı üzerine toplanan kalabalık grup, başkent Bağdat'ta hükümet konakları ve yabancı misyonların bulunduğu korunaklı Yeşil Bölge'yi basmaya çalıştı.

Beton barikatları yıkmaya çalıştılar

Yeşil Bölge'ye giden Cumhuriyet Köprüsü üzerine konulan beton barikatları devirerek bölgeye girmeye çalışanları güvenlik güçleri engelledi. ABD bayrakları ve Irak Özel Temsilcisi Jeanine Hennis Plasschaert'in posterlerini ateşe vererek sloganlar atan grup, Başbakan Mustafa el-Kazımi'nin posterlerini ayakları altına sererek üzerinde yürüdüler.

Irak'ta yapılan seçimlerin ilk sonuçlarına göre Şii Sadr Grubu, 72 sandalye ile birinci sırada, Sünni Takaddüm Koalisyonu 38 sandalye ile ikinci sırada, Şii Hukuk Devleti 36 sandalye ile üçüncü sırada yer almıştı. 2018 seçimlerinde 48 sandalye kazanarak ikinci sırada yer alan İran yanlısı Fetih Koalisyonu son seçimlerde sadece 17 sandalye kazanmıştı.

(Abdulkadir Hacıoğlu/ İHA)