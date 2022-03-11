Irak'ta seçimin galibi Sadr, Maliki ve siyasilerle hükümet krizini görüştü - Son Dakika
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Irak'ta seçimin galibi Sadr, Maliki ve siyasilerle hükümet krizini görüştü

11.03.2022 14:52
Irak'ta seçimin galibi Sadr, Maliki ve siyasilerle hükümet krizini görüştü

Irak'ta Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr, aralarında Kanun Devleti Koalisyonu lideri Nuri el-Maliki'nin de olduğu siyasi isimlerle hükümet kurulum süreciyle ilgili krizin çözülmesi meselesini ele aldı.

Irak'ta Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr, aralarında Kanun Devleti Koalisyonu lideri Nuri el-Maliki'nin de olduğu siyasi isimlerle hükümet kurulum süreciyle ilgili krizin çözülmesi meselesini ele aldı.

Sadr'ın basın ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre Sadr, Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) lideri Mesut Barzani, Temsilciler Meclisi Başkanı Muhammed Halbusi???????, Kanun Devleti Koalisyonu lideri Nuri el-Maliki, Azim Koalisyonu başkanı Hamis Hançer ile telefon görüşmeleri gerçekleştirdi.

Görüşmelerde "Irak'taki mevcut durumla ilgili bazı önemli meseleler" masaya yatırıldı.

Kanun Devleti Koalisyonu Başkanı Maliki'nin Sözcüsü Hişam er-Rukabi de yaptığı yazılı açıklamada, Sadr'ın Maliki'yi aradığını, ikilinin siyasi gelişmeleri ve hükümetin kuruluşuyla ilgili mevcut krizi bitirecek çözümler bulma meselesini görüştüğünü ifade etti.

Diğer Şii gruplarla hükümet kurmayı kabul ederken Irak'ın mevcut durumundan sorumlu tuttuğu eski Başbakan ve Kanun Devleti Grubu lideri Nuri el-Maliki ile koalisyon kurmak istemeyen Sadr, Maliki'yi "yolsuzluk ve şiddet olayları" ile suçluyor. Sadr ayrıca Maliki'yi, DEAŞ'ın ülkenin önemli bir bölümünü ele geçirmesinden sorumlu tutuyordu.

Sadr'ın bugün Maliki'yi arayarak attığı adım, hükümet kurma süreciyle ilgili yaşanan krizde önemli bir gelişme olarak değerlendiriliyor.

Irak'ta genel seçimlerin üzerinden yaklaşık 6 ay geçmesine rağmen yeni hükümetin oluşturulması sürecini erteleyen Cumhurbaşkanlığı seçimindeki belirsizlik sürüyor.

Yeni cumhurbaşkanının başbakan adayına hükümeti kurma görevini verecek olması nedeniyle cumhurbaşkanlığı seçiminde yaşanan tıkanıklık da hükümetin kuruluş sürecinin ertelenmesine yol açıyor.

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Nuri El Maliki, Mesut Barzani, Hükümet, Irak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Irak'ta seçimin galibi Sadr, Maliki ve siyasilerle hükümet krizini görüştü - Son Dakika


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