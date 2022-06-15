Sadr Bloku Milletvekili Haydar Hafaci de toplantıya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, lideri Sadr'ın yeniden siyasetten çekilme ve vekillerin istifa kararından geri dönülmeyeceğini belirttiğini ve yeniden seçim yapılırsa bile buna katılmayacakları talimatı verdiğini aktardı.

Kaynak: AA

Necef, Irak, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Irak'ta seçimin galibi Sadr: 'Siyasetten çekilme kararından dönüş yok' - Son Dakika

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