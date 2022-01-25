Irak'ta seçimin galibi Sadr, "ulusal çoğunluk hükümeti" ısrarını yineledi Açıklaması - Son Dakika

Irak'ta Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr, ulusal çoğunluk hükümetini kurma yolunda ilerlediklerini ifade ederek, İran'a yakın Şii gruplarla uzlaşıya varmadıklarını söyledi.

Sadr, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Ne batılı ne de doğulu; 'ulusal çoğunluk hükümeti'ni oluşturma yolunda ilerliyoruz. Kapımız, hakkında iyi düşüncelere sahip olduklarımıza hala açık." dedi.

Seçim sonuçlarına itiraz eden İran'a yakın Şii grupları işaret eden Sadr, "Muhalefeti ya da siyaseti boykot etme kararı alsalar dahi, dost ve kardeşimiz olarak kalacaklar. 'Tabi olmaya, şiddete ve kanunu çiğnemelere hayır'." ifadelerini kullandı.

Şii lider, Yüksek Federal Mahkemesi'ne, 9 Ocak tarihli Meclis Başkanlığı seçiminin "yasal olduğu" yönünde aldığı karardan dolayı da teşekkür etti.

Sadr'dan "Maliki'yi bırakın gelin" çağrısı

Sadr, ayrıca yayınlanan videolu konuşmada ise, Haşdi Şabi yapısı ve İran'a yakın Şii gruplarla müzakerelere değinerek, şunları kaydetti:

"Çoğu taraflar Haşdi Şabi'nin prestijini bozmaya çalışıyor. Biz, kontrol dışı silahlı yapıların tasfiyesi ve Haşdi Şabi'nin tanzim edilmesini istiyoruz. Koordinasyon Çerçevesi ile birkaç kez görüşmemiz oldu. Görüşmelerimizde herhangi bir uzlaşıya varamadık. Onlar, ne bizim ne de kendilerinin muhalefete geçmesini istiyorlar. Fetih Koalisyonu lideri Hadi Amiri ve Asayib Ehlilhak Hareketi lideri Kays Hazali'ye; 'Nuri Maliki olmadan bizimle ittifak kurabileceklerini ve hükümete ortak olabileceklerini' ilettim. Ancak onlar; Maliki olmadan buna razı olmayacaklarını bildirdiler. Yolsuzlukla mücadele şartımızı da reddettiler. Meclis Başkanlığı seçiminde de adeta tiyatro (Oturumu yürüten en yaşlı üyenin darp edilmesi iddiası) düzenlediler."

Irak'ta 10 Ekim tarihinde yapılan genel seçimlerde Sadr'a bağlı grup 73 vekille 329 sandalyeli meclisin birinci partisi olmuştu. İran'a yakın Fetih Koalisyonu ise sadece 17 vekil çıkarabilmişti. Seçim yenilgisine uğrayan bu grup, seçim sonuçlarına itiraz etmişti, ancak Yüksek Federal Mahkeme, bu sonuçları yasal bulup onaylamıştı.

Sadr ile siyasi hasım olan eski Başbakanlardan Nuri el-Maliki liderliğindeki Kanun Devleti Koalisyonu ise oylarını artırarak 34 vekil elde etmişti.

Şii lider Sadr, Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) (32) ve Sünni Meclis Başkanı Muhammed Halbusi'nin lideri olduğu Takaddum Partisi (38) ile ittifak kurarak içinde Türkmen ve diğer azınlıkların da bulunduğu ve adına "ulusal çoğunluk hükümeti" dediği kabine oluşturulmasını istiyor.