Irak'ta şehit olan Piyade Uzman Çavuş İsmail Karataş son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Irak'ta şehit olan Piyade Uzman Çavuş İsmail Karataş son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

Irak'ta şehit olan Piyade Uzman Çavuş İsmail Karataş son yolculuğuna uğurlandı

6 saat önce

Irak'ın kuzeyindeki Haftanin bölgesinde, bölücü terör örgütü mensuplarınca havanla yapılan taciz atışı sonucunda şehit olan Piyade Uzman Çavuş İsmail Karataş'ın cenazesi, Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde toprağa verildi.

Irak'ta şehit olan Piyade Uzman Çavuş İsmail Karataş son yolculuğuna uğurlandı, System.String[]

Irak'ın kuzeyindeki Haftanin bölgesinde, bölücü terör örgütü mensuplarınca havanla yapılan taciz atışı sonucunda şehit olan Piyade Uzman Çavuş İsmail Karataş'ın cenazesi, Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde toprağa verildi.

Mehmet Akif İnan Devlet Hastanesi morgundan alınan şehit Karataş'ın cenazesi, helallik alınması için Sızan Mahallesi'ndeki babaevine getirildi.

Şehidin Türk bayrağına sarılı tabutu, burada yapılan duaların ardından tören için mahalle meydanına getirildi.

Törene, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Selim Bağlı, Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Eyüp Sabri Kirişçi, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Bozova Belediye Başkanı Suphi Aksoy, İl Emniyet Müdürü Selçuk Doğuş, Şanlıurfa Şehit Aileleri Derneği Başkanı Mehmet Yavuz, yetkililer ve vatandaşlar katıldı.

Yeni tip koronavirüs tedbirleri altında gerçekleşen törende cenazeye katılanlara sık sık "sosyal mesafeye" uymaları yönünde uyarılar yapıldı.

Bozova Belediyesi ekipleri, cenaze törenine katılanlara hijyenik maske ve eldiven dağıttı.

Şehidin cenazesi, katılımcıların, aralarında mesafe bırakarak kıldığı cenaze namazının ardından mahalle mezarlığında toprağa verildi.

Tören sırasında Şehidin babası Mehmet ve annesi Emine Karataş ile diğer yakınları, jandarma ve sağlık ekiplerinin desteğiyle ayakta durabildi.

Yaklaşık 6 ay önce göreve başladığı öğrenilen 25 yaşındaki şehit Karataş'ın bekar olduğu öğrenildi.

Irak'ın Haftanin bölgesinde dün, bölücü terör örgütü mensuplarınca havanla yapılan taciz atışı sonucu 2 asker şehit olmuş, 2 asker yaralanmıştı.

Karataş, Irak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.03.2020 01:44 Kaynak: AA

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