Irak'ta şehit olan Teğmen Altınbaş'ın acı haberi ailesine verildi

IRAK'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit harekat bölgesinde bölücü terör örgütü mensupları tarafından açılan taciz ateşi sonucunda Piyade Teğmen Fatih Uğur Altınbaş'ın (27) şehadet haberi Ankara'nın bala ilçesinde oturan akrabalarına verildi. Şehit Teğmen Altınbaş'ın görevi başında kalp krizi sonucu şehit olan babası Kadir Altınbaş'ın Ankara'nın Bala ilçesindeki naaşının yanına defnedileceği belirtildi.

Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit harekat bölgesinde bölücü terör örgütü mensupları tarafından açılan taciz ateşi sonucunda şehit olan Piyade Teğmen Fatih Uğur Altınbaş'ın acı haberi, Ankara'nın Bala ilçesinde oturan akrabalarına yetkililer tarafından verildi. Acı haberi alan ailenin evi ile çevreye Türk bayrakları asıldı. Acı haberi alan komşu ve yakınları aileye taziye ziyaretlerinde bulundu.

'ŞEHİT POLİS MEMURU BABANIN YANINA DEFNEDİLECEK'

Şehidin babasının amcasının oğlu Adem Altınbaş, "Bugün aldık şehit haberini. Yetkili merciler cenazenin defini işlemlerini ayarlıyor. Şehidin annesi Elazığ'da ikamet ediyor. İki kardeşler, bir abisi var. Babası Kadir Altınbaş da polis memuruyken görevi başında kalp krizinden vefat etti. Bala Şentepe Mezarlığına defin olacak. Atanalı 1,5 yıl olmuştu. Kendisi bekardı. Vatan sağ olsun, Allah rahmet eylesin şehidimize" dedi.