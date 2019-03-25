Son Dakika Haberleri: Irak'ta Sel Hayatı Olumsuz Etkiledi

Irak'ta Sel Hayatı Olumsuz Etkiledi

22 dakika önce

Irak'ın Süleymaniye kentinde aşırı yağışların yol açtığı sel, hayatı olumsuz etkiledi.

Irak'ta Sel Hayatı Olumsuz Etkiledi, System.String[]
Irak'ın Süleymaniye kentinde aşırı yağışların yol açtığı sel, hayatı olumsuz etkiledi.

Şiddetli yağışlar nedeniyle kentin sınırında yer alan Dereduyin Köprüsü'nün büyük bir bölümü yıkılırken bazı köprülerde de kısmi hasar oluştu.

Olumsuz hava şartlarının yaşandığı Süleymaniye'nin bazı bölgelerinde eğitime bir gün ara verildi. Ana yolların etkilendiği selde kentler arasındaki ulaşımı da ciddi şekilde aksattı.

Dün akşamdan bu yana aşırı yağış sonucu meydana gelen su birikintileri kentin altyapısına zarar vererek hayatı olumsuz etkiledi. Selde bazı evleri de su bastı.

Süleymaniye Meteoroloji ve Deprem Müdürü Aso Kemal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dün başlayan aşırı yağışların hafta sonuna kadar devam edeceğini tahmin ettiklerini söyledi.

Yağışların hayatı olumsuz etkilediğine dikkati çeken Kemal, bu yılki yağmurların geçen yıla oranla kayda değer artış gösterdiğini ifade etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 12:41 Kaynak: AA

Süleymaniye, Irak, Güncel
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