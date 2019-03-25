Son Dakika Haberleri: Irak'ta Sel Uyarısı

Irak'ta Sel Uyarısı

21 dakika önce

Irak'ı iki gündür etkisi altına alan şiddetli yağışlar birçok kentte sele neden olurken, geçen hafta feribot faciasının yaşandığı Musul kentinde okullar tatil edildi.

Irak'ı iki gündür etkisi altına alan şiddetli yağışlar birçok kentte sele neden olurken, geçen hafta feribot faciasının yaşandığı Musul kentinde okullar tatil edildi. Irak'ın bazı bölgelerinde yetkililer sel uyarısında bulundu.

Irak'ın bütün bölgelerini etkisi altına alan sağanak yağışlar bazı kentlerde sele neden oldu. Geçtiğimiz hafta 100'den fazla kişinin ölümüne ve kaybolmasına neden olan Dicle Nehri'ndeki feribot faciasının yaşandığı Musul'da okulların yarın için tatil edildiğini kaydeden Musul Operasyonlar Komutanlığı, kentte yarın meydana gelebilecek olan su baskınları nedeniyle tüm hazırlıkların devam ettiğini duyurdu.

Sağanak yağışlardan etkilenen Irak Kürt Bölgesi'nde (IKBY) sel uyarısı yapıldı. Süleymaniye kentinde meydana gelen sel nedeniyle birçok sayıda evin sular altına kaldığı öğrenildi. IKBY Metroloji Müdürlüğü sağanak yağışların Nisan ayında kadar süreceği uyarısında bulundu.

Irak'ın güneyindeki Vasıt kentinde sağanak yağış ve şiddetli rüzgar nedeniyle 10 yaşındaki çocuğun evinin çatısının çökmesi sonucu hayatını kaybettiği belirtildi.

Sağanak yağışlardan etkilenen bir başka kent ise ülkenin güneyindeki Basra oldu. Irak Meclisindeki Basra milletvekilleri, şiddetli yağmur sonucu meydana gelebilecek sel felaketine karşı hükumeti uyararak gerekli tedbirlerin acil alınması çağrısını yaptı.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 06:47 Kaynak: İHA

Musul, Irak, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Eşini Öldürüp, "Gidin Evden Alın" Diyen Zanlı, Baldızını da Öldürmüş İran'da Sel Felaketi Vurdu: 11 Ölü İran'da Sel Faciası: Çok Sayıda Ölü Var Son Dakika! İsrail Gazze'deki Hamas Hedeflerini vuruyor
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.3.2019 19:08:30. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Irak'ta Sel Uyarısı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]