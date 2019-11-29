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Irak'ta şiddet dinmiyor

6 saat önce

Irak'ta gösterilere müdahale eden güvenlik güçlerinin gerçek merme kullanması nedeniyle ölümler her geçen gün daha da artıyor.

Irak'ta gösterilere müdahale eden güvenlik güçlerinin gerçek merme kullanması nedeniyle ölümler her geçen gün daha da artıyor. Son iki günde çoğunluğu Nasıriye ve Necef olmak üzere gösterilerde ölenlerin sayısı 60'ı aştı.

Irak'ta işsizlik, yolsuzluk ve kamu hizmetlerinin yetersizliği nedeniyle 1 Ekim'de başlayan gösteriler başkent Bağdat başta olmak üzere ülkenin birçok kentinde devam ediyor. Yerel kaynaklar, Nasiriye kentindeki protestolarda güvenlik güçlerinin göstericileri gerçek mermiyle hedef aldığını ve yaklaşık 40 protestocunun hayatını kaybettiğini duyurdu. Ayrıca Necef kentinde de müdahale sonucu yaklaşık 20 protestocunun hayatını kaybettiği belirtildi.

Öte yandan, Bağdat'ta bulunan Hafiz Alqadhi Meydanı'nda da gece boyu çatışmalar yaşanırken, sabaha doğru Tahrir Meydanı'nda durumun sakin olduğu görüldü.

IRAK, İRAN'DAN ÖZÜR DİLEDİ

Irak'ın Necef kentindeki İran konsolosluk binasının ateşe verilmesinden dolayı Irak Dışişleri Bakanı Muhammed Ali el-Hekim'in, İran'dan özür dilediği belirtildi. Parstoday'de yer alan habere göre, İran Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif'in, Irak Dışişleri Bakanı Muhammed Ali el-Hekim ile telefonda görüştüğü belirtildi. Hekimin, Irak'ın Necef kentindeki İran konsolosluk binasının ateşe verilmesinden dolayı İran'dan özür dilediği aktarıldı.

Irak'ta şiddet dinmiyor

Necef, İran, Irak, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 29.11.2019 12:44 Kaynak: DHA
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