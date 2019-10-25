Irak'ta şiddet tırmanıyor

Irak'ta süren gösterilerde göstericiler ve polis arasında yaşanan çatışmalarda kafasına göz yaşartıcı gaz bombası isabet eden 2 kişi hayatını kaybetti.

Irak'ın başkenti Bağdat'ta yaklaşık 3 hafta aradan sonra bugün yeniden başlayan hükümet karşıtı protesto gösterilerinin ilk saatlerinde 2 kişinin atılan göz yaşartıcı gaz bombası sonucu ölmesi büyük tepki uyandırdı. Irak güvenlik güçleri protestocuları dağıtmak için gerçek mermi kullanmasa da 2 kişi kafasına isabet eden gaz bombası sonucu hayatını kaybetti.

Bu sabahki gösteride kafasına gaz bombası isabet etmesi sonucu olay yerinde hayatını kaybeden gencin görüntüleri sosyal medyada paylaşıldı. "Abdülmehdi ve yandaşları tarafından öldürüldü" notuyla sosyal medyada paylaşılan fotoğraf büyük tepkilere yol açtı.

Güvenlik güçlerini göstericilere karşı şiddet kullanmakla suçlayan aktivistler yaşanan şiddet olaylarında 3 kişinin öldüğünü ve 300'a yakın kişinin yaralandığını iddia etti.

Irak Dışişleri Bakanlığı ise yaptığı açıklamada yaşanan olaylarda 68 güvenlik gücü mensubunun yaralandığını duyurdu.

(İHA)