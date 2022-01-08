Irak'ta Şii çatı kuruluşundan, Sadr grubuna, Meclis'te en büyük bloğu oluşturma çağrısı - Son Dakika

Irak'ta İran'a yakın Şii grupların yer aldığı "Koordinasyon Çerçevesi" adı altındaki çatı ittifak, Mukteda es-Sadr liderliğindeki Sadr Hareketi'ne Meclis'te en büyük bloğu oluşturma çağrısı yaptı.

Koordinasyon Çerçevesi'nden yapılan yazılı açıklamada, cuma günü gerçekleştirilen toplantıda Meclis'te en büyük bloğu oluşturma ve pazar günü yapılması planlanan ilk oturum konularının ele alındığı belirtildi.

Açıklamada, siyasi istikrarı korumak için başta Sadr grubu olmak üzere tüm milletvekillerine Meclis'teki en büyük bloğu oluşturma çağrısı yapıldı.

Irak anayasasına göre, 329 sandalyeli Meclis'teki en büyük blok 165 ve üzeri milletvekilinden oluşuyor ve cumhurbaşkanı tarafından hükümeti kuracak aday ismi sunmakla görevlendiriliyor.

Meclisin pazar günü ilk oturumunu düzenlemesi ve milletvekillerinin yemin ederek göreve başlaması bekleniyor.

Irak'ta 10 Ekim'deki seçimlerde, Şii lider Mukteda es-Sadr'a bağlı Sadr Grubu, 329 sandalyeli Meclis'e 73 vekil göndererek birinci, Takaddum Koalisyonu 37 vekille ikinci, eski Başbakan Nuri el-Maliki'nin Kanun Devleti Koalisyonu da 33 vekille üçüncü olmuştu.