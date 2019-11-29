Irak'ta Şii dini merci Sistani'den Meclis'e

Irak'ta Şiilerin en büyük dini merci Ali es-Sistani, ülkede devam eden gösteriler konusunda hükümetin üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmediğini belirterek, Meclis'e "şeffaf ve özgür seçim" çağrısında bulundu.

Kerbela'daki temsilcisi Ahmet es-Safi, Sistani'nin gösterilerle ilgili "siyasi mesajı"nı cuma hutbesi sonrası okudu.

Sistani, mesajında, "Ülkenin içinden geçtiği bu zor durum ve son iki ay içinde yaşananlar karşısında hükümet yetkilileri çözüm sunmaktan aciz kaldı ve sorumluluklarını yerine getirmedi. Meclis, bu konuyla ilgili (genel seçimler) seçenekleri gözden geçirmeli ve daha şeffaf, özgür bir seçim için ihtiyaç duyulan seçim yasasının çıkarılması konusunda hızlı davranmalı." ifadelerini kullandı.

Gereken reformların yapılmaması halinde Irak'ın ciddi zarara uğrayacağını vurgulayan Sistani, ülkenin kaosa sürüklenmemesi uyarısında bulundu.

Sistani ayrıca "göstericilere karşı şiddet kullanılmaması" çağrısını da yineledi.

Necef merkezli Şii dini merci Sistani'nin mesajı, "Meclis'ten hükümete yönelik güvenoyunun çekilmesi ve ülkenin erken seçime hazırlanmasını istediği" şeklinde yorumlandı.

Irak'taki gösteriler

Irak'ta işsizlik, yolsuzluk ve kamu hizmeti yetersizliğini protesto etmek amacıyla 1 Ekim'de başlayan gösterilerde şu ana kadar 350'den fazla kişi hayatını kaybetti, 15 binden fazla kişi yaralandı.



Başkent Bağdat başta olmak üzere orta ve güney kesimlerdeki kentlerde devam eden gösteriler sırasında İran'ın ülkedeki nüfuzuna yönelik tepkiler de dile getiriliyor.



Hükümetin açıkladığı reform paketleriyle ikna olmayan göstericiler, güvenlik güçlerine protestolarda şiddet kullanılması talimatı vermekle suçladıkları Başbakan Adil Abdulmehdi ve yolsuzluk iddiaları gerekçesiyle hükümetin istifasını istiyor.