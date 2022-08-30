Irak'ta süren karışık Şii liderin yaptığı "Eve dönün" çağrısıyla bitti! - Son Dakika
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Irak'ta süren karışık Şii liderin yaptığı "Eve dönün" çağrısıyla bitti!

30.08.2022 19:42

Irak'ta Şii dini ve siyasi lider Mukteda es-Sadr'ın siyaseti bıraktığını duyurmasından sonra ülke birbirine girdi. Sokaklara çıkarak protesto başlatan Sadr yanlıları, Hükümet Sarayı'nı bastı. Çıkan kargaşada 23 kişi yaşamını yitirirken 380 kişi yaralandı. Yaşanan karışıklık sonrası Mukteda es-Sadr'ın çatışmaların durması için "Eve dönün" çağrısı yapması üzerine göstericiler alanlardan çekilmeye başladı.

Irak'ta Şii dini ve siyasi lider Mukteda es-Sadr'ın siyaseti bırakmasıyla başlayan ve 2 gündür devam eden karışıklık sona erdi. Irak Ortak Operasyonlar Komutanlığı, yaptığı yazılı açıklamada, başkent Bağdat'taki Yeşil Bölge ve çevresinden tüm göstericilerin çekildiğini ve hayatın normale dönmeye başladığını duyurdu. Sağlık kaynaklarına göre, Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr'ın dün siyaseti bıraktığını açıklamasının ardından çıkan olaylarda 23 kişi hayatını kaybetti, 380 kişi yaralandı.

Irak'ta 2 gündür devam eden karışık Şii liderin yaptığı çağrıyla sona erdi

SADR DESTEKÇİLERİ HÜKÜMET SARAYI'NI BASTI

Sadr destekçileri, dün Bağdat'taki Yeşil Bölge'de Cumhurbaşkanlığı ve Hükümet Sarayı'nı basmıştı. Güvenlik güçleri, Yeşil Bölge'nin farklı noktalarında havaya ateş açarak eylemcileri dağıtmıştı.

Irak'ta 2 gündür devam eden karışık Şii liderin yaptığı çağrıyla sona erdi

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI İLAN EDİLMİŞTİ

Irak'ın güneyinde de sokakları dolduran Sadr yanlıları eyleme başlarken, ülke genelinde süresiz sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti.

Irak'ta 2 gündür devam eden karışık Şii liderin yaptığı çağrıyla sona erdi

SADR'IN ÇAĞRISI KARŞILIK BULDU

Şii lider, yaşananların ardından bugün öğle saatlerinde destekçilerine "eve dönün" çağrısı yapmış, bunun üzerine Sadr yanlıları sokaktan çekilmeye başlamıştı. Sadr'ın çağrısının ardından ülke genelindeki sokağa çıkma yasağı da kaldırılmıştı.

Irak'ta 2 gündür devam eden karışık Şii liderin yaptığı çağrıyla sona erdi
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Kaynak: AA

Togo Cumhuriyeti, Bağdat, Irak, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Irak'ta süren karışık Şii liderin yaptığı 'Eve dönün' çağrısıyla bitti! - Son Dakika

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SON DAKİKA: Irak'ta süren karışık Şii liderin yaptığı "Eve dönün" çağrısıyla bitti! - Son Dakika
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