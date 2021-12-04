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Irak'ta Şii Fetih Koalisyonu, seçim sonuçlarının iptali için mahkemeye başvurdu - Son Dakika

Irak'ta Şii Fetih Koalisyonu, seçim sonuçlarının iptali için mahkemeye başvurdu

04.12.2021 16:50

Irak'ta Şii Fetih Koalisyonu lideri Hadi Amiri, seçim sonuçlarını reddettiklerini yineleyerek sonuçların iptali için Yüksek Federal Mahkeme'ye başvurduklarını bildirdi.

Irak'ta Şii Fetih Koalisyonu lideri Hadi Amiri, seçim sonuçlarını reddettiklerini yineleyerek sonuçların iptali için Yüksek Federal Mahkeme'ye başvurduklarını bildirdi.

Amiri, Bağdat'ta basın toplantısı düzenleyerek gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Elektronik seçim sistemine başından beri karşı çıktıklarını kaydeden Amiri, seçim sonuçlarına hile karıştığını iddia etti.

Amiri, Irak Yüksek Seçim Komiserliği'nin 10 Ekim'de yapılan erken genel seçimlerdeki tutumunun şeffaf olmadığını savunarak "Seçim sonuçlarına itirazımız sürüyor ve bunun iptali için Federal Mahkeme'ye başvurduk. Mahkeme sonucunu bekliyoruz." dedi.

Irak'ta nihai seçim sonuçlarına göre, Mukteda es-Sadr liderliğindeki Sadr Grubu 73, Eski Meclis Başkanı Muhammed Halbusi'nin Takaddum Partisi 37, eski başbakanlardan Nuri el-Maliki liderliğindeki Kanun Devleti Koalisyonu 33, Mesut Barzani liderliğindeki Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) 31, İran'a yakın Haşdi Şabi'nin siyasi uzantısı Hadi el-Amiri liderliğindeki Fetih Koalisyonu 17, Sünni siyasetçi Hamis Hançer'e bağlı Azim Koalisyonu 14, Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) ve Goran'dan oluşan ittifak 17, Yeni Nesil Hareketi 9, Nasıriye merkezli İmtidad Koalisyonu 9 sandalye elde etmişti.

Nihai sonuçlar Federal Mahkemeye gönderilecek

Komiserlik tarafından açıklanan nihai sonuçlar onaylanması için Federal Mahkemeye (Anayasa Mahkemesi) gönderilecek.

Kesin seçim sonuçları onaylandıktan sonra yeni Meclisin 10 gün içinde ilk oturumunu düzenleyerek başkan ve iki yardımcısını seçmesi gerekiyor. Meclis daha sonra en geç bir ay içinde cumhurbaşkanını seçecek. Yeni cumhurbaşkanı, Şiilerin üzerinde anlaştığı başbakan adayına hükümeti kurma görevini verecek. Başbakan adayı da en geç 30 gün içinde kabineyi oluşturarak Meclisin onayına sunacak.

Sadr Hareketi dışındaki Şii partiler seçim sonuçlarına itiraz etmişti

Irak'ta 10 Ekim'de yapılan erken genel seçimleri, açıklanan ilk sonuçlara göre Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr'a bağlı grup kazanmış, Sadr dışındaki Şii partiler sonuçlara itiraz ederek farklı illerde bazı sandıklardaki oyların yeniden elle sayımını talep etmişti.

Yüksek Seçim Komiserliği de bu itirazlar üzerine bazı illerdeki oyların yeniden elle sayılmasına karar vermiş ve elle sayım işlemi tamamlanmıştı.

Irak'ta Şii Fetih Koalisyonu, seçim sonuçlarının iptali için mahkemeye başvurdu
Irak'ta Şii Fetih Koalisyonu, seçim sonuçlarının iptali için mahkemeye başvurdu
Irak'ta Şii Fetih Koalisyonu, seçim sonuçlarının iptali için mahkemeye başvurdu
Irak'ta Şii Fetih Koalisyonu, seçim sonuçlarının iptali için mahkemeye başvurdu

Haşdi Şabi, Irak, Ekim, Şii, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Irak'ta Şii Fetih Koalisyonu, seçim sonuçlarının iptali için mahkemeye başvurdu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Irak'ta Şii Fetih Koalisyonu, seçim sonuçlarının iptali için mahkemeye başvurdu - Son Dakika
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