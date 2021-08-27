Irak'ta Şii lider Sadr, daha önce boykot edeceğini açıkladığı 10 Ekim'deki seçimlere yeniden katılma kararı alı - Son Dakika

Irak'taki Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr, daha önce boykot kararı aldığı 10 Ekim'deki erken seçimlere yeniden katılacağını duyurdu.

Sadr, yaptığı görüntülü konuşmasında, erken seçimlere ilişkin kararını açıkladı.

Siyasi liderler ve gruplardan "seçimlerde şeffaflık esasına dayalı ve yolsuzluk yapanların seçimlere katılmayacağını" taahhüt eden mektup teslim aldığını ifade eden Sadr, bu yüzden seçimlere katılma kararı aldığını belirtti.

"Seçimlere büyük azim ve ısrarla katılacağız." diyen Sadr, tabanına meydanlarda "milyonluk destek gösterisi" çağrısı yaptı.