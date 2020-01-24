Irak'ta Şii lider Sadr'dan ABD'ye karşı gösteri sonrası mesaj Açıklaması - Son Dakika

Irak'ta Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr, ABD'ye karşı direnişi bir süreliğine durdurduğunu açıkladı ve yabancı güçlerin ülkeyi terk etmesini istedi.

Sadr'ın Askeri Danışmanı Kadım İsavi, başkent Bağdat'ta ABD'nin Irak'taki askeri varlığına karşı düzenlenen gösteride Şii liderin mesajını okudu.

Mesajında Sadr, "Tüm yabancı güçler ülke topraklarından çekilmeli. En son yabancı asker ülkeden çıkana kadar direnişi geçici olarak durduruyoruz." ifadesiyle ABD'ye karşı direnişi askıya aldığını duyurdu.

Şii milis gücü Haşdi Şabi'nin yapısına da değinen Sadr, mesajında şunları kaydetti:

"Haşdi Şabi Savunma ve İçişleri Bakanlıkları ile birleştirilsin. Bu yapılmazsa güvenlik mekanizmasının parçası olan Haşdi Şabi, Silahlı Kuvvetler Komutanı'nın (Başbakan) tüm kararlarına uymak zorundadır."

Yabancı ülkelerin siyasi ve ekonomik alanda Irak'ın iç işlerine karışmamasını isteyen Sadr, hükümete komşu ülkelerle egemenliğine saygı duyma anlaşması imzalaması çağrısında bulundu.

Mukteda es-Sadr, hükümetin ülkede bulunan yabancı misyon temsilciliklerini korumasını ve buralara saldıranları cezalandırmasını istedi.

Hükümetten söz konusu tavsiyelerini dikkate almasını isteyen Şii lider, bunların uygulanması için Birleşmiş Milletler, Avrupa Birliği ya da İslam İşbirliği Teşkilatının da devreye girmesinde sakınca görülmeyeceğini ifade etti.

Bağdat'ta bugün Sadr'ın çağrısı üzerine ABD güçlerinin ülkeden çıkarılması için geniş çaplı gösteri düzenlenmişti. Gösteriye Haşdi Şabi taraftarları da katılmıştı.