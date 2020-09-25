Irak'ta Şii lider Sadr'dan "yabancı temsilciliklere saldırılar araştırılsın" çağrısı - Son Dakika

Irak'ta Şii lider Sadr'dan "yabancı temsilciliklere saldırılar araştırılsın" çağrısı

Irak'ta Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr, yabancı misyon temsilciliklerine yapılan saldırıların arkasında kimlerin olduğunun ortaya çıkarılması için askeri ve güvenlik araştırma komitesi kurulmasını istedi.

Irak'ta Şii lider Sadr'dan

Irak'ta Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr, yabancı misyon temsilciliklerine yapılan saldırıların arkasında kimlerin olduğunun ortaya çıkarılması için askeri ve güvenlik araştırma komitesi kurulmasını istedi.

Şii lider Sadr, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Ülkenin bugünüyle geleceğini riske atan güvenlik durumu ve halkın yaşamını tehlikeye atan devlet egemenliğinin tehdit altında olması göz önünde bulundurularak yabancı misyon temsilcilikleri ile devletin resmi kurumlarının hedef alınmasını araştırılması için güvenlik, askeri ve parlamenter bir komitenin kurulmasını yüksek çıkar için önemli buluyoruz." ifadelerini kullandı.

Söz konusu komitenin yapacağı araştırma ve inceleme sonuçlarının belirli bir zaman diliminde kamuoyuna aktarılmasını isteyen Sadr, aksi halde hükümetin güvenliğin sağlanmasında "kusurlu" olacağını kaydetti.

Kazımi'den Sadr'a destek

Başbakan Mustafa el-Kazımi de Sadr'dan sonra yaptığı açıklamada, Şii dini ve siyasi liderin önerdiği komitenin kurulmasını desteklediklerini belirterek, "Kanun, kanun dışında olanların üstündedir. Yolsuzluk ve kontrolsüz silah ittifakının Irak'ta yeri yok." dedi.

İran'a yakın Haşdi Şabi'den yapılan açıklamada, ülkedeki yabancı misyon temsilciliklerine yönelik saldırılardan sorumlu olmadıkları aktarılmıştı.

Irak'ın başkenti Bağdat'ta ABD Büyükelçiliğinin de yer aldığı Yeşil Bölge sık sık füzeli saldırılara maruz kalıyor.

Sosyal Medya, araştırma, Irak, Şii, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2020 14:27 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Irak'ta Şii lider Sadr'dan 'yabancı temsilciliklere saldırılar araştırılsın' çağrısı - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika: Bakan Koca, "Sert tedbirler gelecek mi?" sorusuna yanıt verdi: Böyle bir niyetimiz yok Bu kadarını kimse beklemiyordu! Çöp biriktirdiği evden 169 bin lira kağıt ve madeni para çıktı Çapa Tıp Fakültesi'nde maske uyarısı nedeniyle darp edilen hastane personeli görme yetisini kaybedebilir Kapısına çöp bırakanları caydırmak için duvarına "Beddua ederim, koronavirüs olursun" yazdı, bir daha kimse çöp atmadı Doğu Perinçek'in yargıyla ilgili tespiti program moderatörünü şaşırttı: Türkiye'de mi? ABD Büyükelçisi'nin sözleri hatırlatılınca Bakan Koca'nın sinirden göz altları kızardı Genç kızlar, sosyal medya için Taksim'de erkekleri taciz edip o anları kayda aldı Halil Sezai soruşturmasında yeni görüntüler ortaya çıktı! Dövdüğü komşusu elinde baltayla şarkıcının evine gelmiş
Son Dakika: Türkiye'de 25 Eylül günü koronavirüs kaynaklı 73 can kaybı, 1665 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 25 Eylül günü koronavirüs kaynaklı 73 can kaybı, 1665 yeni vaka tespit edildi         
20:04
Son Dakika: Bakan Koca, yeni tehlikeye bu sözlerle dikkat çekti: Karşımızda artık iki virüs var Son Dakika: Bakan Koca, yeni tehlikeye bu sözlerle dikkat çekti: Karşımızda artık iki virüs var         
19:29
Meteoroloji'den 8 kent için sağanak ve gök gürültülü sağanak uyarısı Meteoroloji'den 8 kent için sağanak ve gök gürültülü sağanak uyarısı         
18:51
Ayasofya'da heyecanlandıran keşif! 900 metrelik yeraltı menfezleri bulundu Ayasofya'da heyecanlandıran keşif! 900 metrelik yeraltı menfezleri bulundu         
16:31
Botoks sonrası ölen Kübra'nın son anlarında kurabildiği tek cümle olayın vahametini anlattı Botoks sonrası ölen Kübra'nın son anlarında kurabildiği tek cümle olayın vahametini anlattı         
16:13
MasterChef yarışmacısı Walison Fonseca'nın eşi Melisa Pınar, pozlarıyla gündem oldu MasterChef yarışmacısı Walison Fonseca'nın eşi Melisa Pınar, pozlarıyla gündem oldu         
15:51
Ekip otosunda ilişkiye giren polisler meslekten ihraç edildi Ekip otosunda ilişkiye giren polisler meslekten ihraç edildi         
15:03
Talihsiz çiftçi, ürünlerinin yanmasını gözyaşı dökerek izledi Talihsiz çiftçi, ürünlerinin yanmasını gözyaşı dökerek izledi         
14:02
Pazarcının aç gözlülüğü pes dedirtti! Ürünlerini metal parayla doldurduğu terazide tarttı Pazarcının aç gözlülüğü pes dedirtti! Ürünlerini metal parayla doldurduğu terazide tarttı         
13:54
Dolandırıcılar emekli savcıyı 380 bin TL dolandırdı Dolandırıcılar emekli savcıyı 380 bin TL dolandırdı         
13:51
Çocuğunun şiddet gördüğüne inanmadı, kamera kayıtlarını inceleyince şaşkına döndü Çocuğunun şiddet gördüğüne inanmadı, kamera kayıtlarını inceleyince şaşkına döndü         
12:58
Dünyaca ünlü giyim markasını taklit eden Nurgül Yeşilçay, hayranlarını gülmekten kırdı geçirdi Dünyaca ünlü giyim markasını taklit eden Nurgül Yeşilçay, hayranlarını gülmekten kırdı geçirdi         
11:35
Burak Yılmaz, lüks villasını Hakan Çalhanoğlu'na 125 milyon liraya sattı Burak Yılmaz, lüks villasını Hakan Çalhanoğlu'na 125 milyon liraya sattı         
11:35
Cübbeli Ahmet Hoca, 2 milyon 600 bin liralık araç hakkında sessizliğini bozdu Cübbeli Ahmet Hoca, 2 milyon 600 bin liralık araç hakkında sessizliğini bozdu         
11:01
Karaköy'de yakalanan dilencilerin rahatlığı pes dedirtti Karaköy'de yakalanan dilencilerin rahatlığı pes dedirtti         
10:51
Kredi faizleri ve fiyatlar yükselince 2. el araç satışı durma noktasına geldi Kredi faizleri ve fiyatlar yükselince 2. el araç satışı durma noktasına geldi         
10:07
Bankacılığı bırakıp klasik otomobil tamirine başladı! Restore ettiği araçların değeri 1 milyona ulaşıyor Bankacılığı bırakıp klasik otomobil tamirine başladı! Restore ettiği araçların değeri 1 milyona ulaşıyor         
08:40
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.09.2020 20:43:01. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Irak'ta Şii lider Sadr'dan "yabancı temsilciliklere saldırılar araştırılsın" çağrısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei