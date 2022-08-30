Irak'ta Şii lider Sadr, destekçilerine 1 saat içinde alandan çekilmeleri çağrısı yaptı - Son Dakika
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Irak'ta Şii lider Sadr, destekçilerine 1 saat içinde alandan çekilmeleri çağrısı yaptı

30.08.2022 13:24
Irak'ta Şii lider Sadr, destekçilerine 1 saat içinde alandan çekilmeleri çağrısı yaptı

Irak'ta Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr, ülkede dünden bu yana yaşananlardan üzüntü duyduğunu belirterek, sokakta çatışan destekçilerinden 1 saat içinde evlerine dönmelerini istedi.

Irak'ta Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr, ülkede dünden bu yana yaşananlardan üzüntü duyduğunu belirterek, sokakta çatışan destekçilerinden 1 saat içinde evlerine dönmelerini istedi.

Şii lider Sadr, düzenlediği basın toplantısında, Irak'ın "yolsuzluklar ve şiddete" sahne olduğunu ifade etti.

Sadr, "Yaşanan çatışmalardan dolayı Irak halkından özür diliyorum. Bu devrim barışçıl olmaktan çıktığı için devrim değildir ve buna devrim diyemem. Batsın böyle bir devrim." dedi.

Başbakan Mustafa el-Kazımi ile Irak güçleri ve Haşdi Şabi unsurlarına da teşekkür eden Sadr, ülkedeki milislerin varlığını eleştirdi.

Sadr'ın çağrısı sonrası ülkedeki sokağa çıkma yasağı da kaldırıldı.

Sadr yanlısı yüzlerce kişi dün başkent Bağdat'taki Yeşil Bölge'de Cumhurbaşkanlığı ve Hükümet Sarayı'nı basmıştı. Güvenlik güçleri, Yeşil Bölge'nin farklı noktalarında havaya ateş açarak eylemcileri dağıtmıştı.

Yabancı misyon temsilciliklerinin de bulunduğu Yeşil Bölge'de dünden bu yana devam eden çatışmalarda Sadr yanlısı 20'ye yakın kişinin hayatını kaybettiği, 150'nin üzerinde kişinin de yaralandığı kaydedilmişti.

Ülkenin güneyinde de sokakları dolduran Sadr yanlıları eylemlere başlarken, ülke genelinde süresiz sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Irak'ta Şii lider Sadr, destekçilerine 1 saat içinde alandan çekilmeleri çağrısı yaptı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Irak'ta Şii lider Sadr, destekçilerine 1 saat içinde alandan çekilmeleri çağrısı yaptı - Son Dakika
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