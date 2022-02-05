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Irak'ta Şii lider Sadr, hükümet müzakerelerini askıya aldı - Son Dakika

Irak'ta Şii lider Sadr, hükümet müzakerelerini askıya aldı

05.02.2022 16:42

Irak'ta seçimin galibi Şii lider Mukteda e-Sadr'a bağlı Sadr Grubu, hükümet kurma müzakerelerini dondurma ve Meclisteki cumhurbaşkanlığı seçimi oturumunu boykot etme kararı aldı.

Irak'ta seçimin galibi Şii lider Mukteda e-Sadr'a bağlı Sadr Grubu, hükümet kurma müzakerelerini dondurma ve Meclisteki cumhurbaşkanlığı seçimi oturumunu boykot etme kararı aldı.

Sadr Hareketinin Meclis Grup Başkanı Hasan Azari, düzenlediği basın toplantısında, "Liderimiz Mukteda es-Sadr'ın talimatları doğrultusunda tüm siyasi gruplarla hükümet kurma müzakerelerini askıya alma kararı aldık." dedi.

Azari, cumhurbaşkanlığı seçimi için Mecliste 7 Şubat'ta düzenlenecek oturumu da boykot edeceklerini söyledi.

İran'a mesafeli tavrıyla bilinen Şii lider Sadr'ın grubu 10 Ekim 2021'de yapılan genel seçimlerde 329 sandalyeli Meclise 73 vekil göndererek seçimden birinci çıkmıştı.

Sadr, özellikle Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) ve Sünnilerle hükümet kurma müzakereleri yürütüyordu.

Irak'ta Şii lider Sadr, hükümet müzakerelerini askıya aldı
Irak'ta Şii lider Sadr, hükümet müzakerelerini askıya aldı
Irak'ta Şii lider Sadr, hükümet müzakerelerini askıya aldı

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Hükümet, Irak, Şii, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Irak'ta Şii lider Sadr, hükümet müzakerelerini askıya aldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Irak'ta Şii lider Sadr, hükümet müzakerelerini askıya aldı - Son Dakika
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