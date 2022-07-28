Irak'ta Şii lider Sadr'ın destekçileri parlamentoyu bastı - Son Dakika
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Irak'ta Şii lider Sadr'ın destekçileri parlamentoyu bastı

28.07.2022 03:46
Irak'ta Şii lider Sadr'ın destekçileri parlamentoyu bastı

- Irak'ta Şii lider Sadr'ın destekçileri parlamentoyu bastı Irak'ta Koordinasyon Grubu'nun Muhammed Şiya el-Sudani'yi başbakan adayı göstermesine itiraz eden Mukteda Sadr liderliğindeki Sadr Grubu destekçileri, Yeşil Bölge'deki parlamento binasına bastı.

- Irak'ta Şii lider Sadr'ın destekçileri parlamentoyu bastı

BAĞDAT - Irak'ta Koordinasyon Grubu'nun Muhammed Şiya el-Sudani'yi başbakan adayı göstermesine itiraz eden Mukteda Sadr liderliğindeki Sadr Grubu destekçileri, Yeşil Bölge'deki parlamento binasına bastı.

Irak'ta Şii lider Mukteda Sadr dışındaki bütün Şii tarafların çatısı altında toplandığı Koordinasyon Grubu'nun Muhammed Şiya el-Sudani'yi başbakan adayı göstermesine itiraz eden Sadr Grubu destekçisi yüzlerce kişi, öğlen saatlerinden başkent Bağdat'taki ünlü Tahrir Meydanı'nda toplandı.

Hükümet konakları ve yabancı misyonların yer aldığı korunaklı Yeşil Bölge'ye giden Cumhuriyet Köprüsü'nü geçen protestocular, bazı beton blokları yıkarak Yeşil Bölge'ye girerek parlamento binasını bastı. Kalabalık grubu dağıtmak için güvenlik güçleri, göz yaşartıcı gaz kullanırken, havaya ateş açtı.

Yeşil Bölge'deki gerginliğin devam ettiği bildirildi.

Kaynak: İHA
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Son Dakika Güncel Irak'ta Şii lider Sadr'ın destekçileri parlamentoyu bastı - Son Dakika

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