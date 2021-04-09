Irak'ta Şii Sadr Grubu Lideri Mukteda Sadr'ın temsilcisi Hazım el-Araci'ye suikast düzenlenirken, el-Araci'nin saldırıdan kurtulduğu bildirildi.
Iraklı güvenlik yetkililerinden edinilen bilgilere göre, Irak'ta Şii Sadr Grubu Lideri Mukteda Sadr'ın Basra Temsilcisi Hazım el-Araci başkent Bağdat'ın kuzeyindeki el-Şule bölgesinde suikast düzenlendi. El-Araci saldırıdan kurtulurken, korumalarından birisinin yaralandığı belirtildi. Geçtiğimiz pazartesi günü Şii Sadr Grubu'nun yetkililerinden biri, Zikar kentinde düzenlenen suikast sonucu hayatını kaybetmişti. - ERBİL
Kaynak: İHA
Son Dakika › 3. Sayfa › Irak'ta Şii Lider Sadr'ın temsilcisine suikast girişimi - Son Dakika