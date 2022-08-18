Irak'ta Şii lider Sadr, katılmadığı ulusal diyalog toplantısını faydasız olarak nitelendirdi Açıklaması - Son Dakika
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Irak'ta Şii lider Sadr, katılmadığı ulusal diyalog toplantısını faydasız olarak nitelendirdi Açıklaması

18.08.2022 13:36
Irak'ta Şii lider Sadr, katılmadığı ulusal diyalog toplantısını faydasız olarak nitelendirdi Açıklaması

Irak'ta son genel seçimin galibi Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr, ülkedeki siyasi krizin görüşüldüğü Başbakan Mustafa el-Kazımi başkanlığındaki toplantının hiçbir anlam ifade etmediğini ve katılımcıların çoğunun sadece kendini düşündüğünü savundu.

Irak'ta son genel seçimin galibi Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr, ülkedeki siyasi krizin görüşüldüğü Başbakan Mustafa el-Kazımi başkanlığındaki toplantının hiçbir anlam ifade etmediğini ve katılımcıların çoğunun sadece kendini düşündüğünü savundu.

Şii lider, dün başkent Bağdat'taki hükümet sarayında düzenlenen ve Sadr Hareketinin temsilci göndermediği ulusal diyalog toplantısı hakkında kendisine bağlı "Liderin Bakanı" sosyal medya hesabından bir mesaj yayımladı.

Mesajında, birçok siyasi liderin bir araya geldiği toplantıyı faydasız olarak nitelendiren Sadr, şunları kaydetti:

"Diyalog toplantısı, halkın onuru, beklentileri ve halka hizmet noktasında hiçbir şey ifade etmedi. Katılanların çoğunun tek derdi sandalyesini korumak. Devrimimiz, onların makamlarını bırakmasını talep ediyor."

Irak halkının mevcut siyasetçilere boyun eğmeyeceğini vurgulayan Sadr, "Gizli toplantılarınız bizi hiçbir şekilde ilgilendirmiyor. Diyalog görüşmelerinizde hiçbir hayır yok." ifadelerini kullandı.

Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih, Yüksek Yargı Konseyi Başkanı Fayik Zeydan ve Birleşmiş Milletler (BM) Irak Misyon Temsilcisi Jeanine Hennis-Plasschaert ile ülkedeki Şii, Sünni, Kürt, Türkmen ve Hristiyan toplumun temsilcileri dün Bağdat'ta Başbakan Mustafa el-Kazımi başkanlığında yapılan toplantıda bir araya gelmişti.

Ülkedeki siyasi krizin görüşüldüğü toplantıya, Sadr Hareketi'nden ise temsilci katılmamıştı.

Krizden çıkış için "anayasal çerçevede erken seçim yapılması" konusunda anlaşan siyasi liderler, bu çerçevede yol haritasının çizilmesi amacıyla ulusal diyalog toplantılarına devam edilmesi kararı almıştı.

Liderler ayrıca Sadr Hareketi'ne de söz konusu ulusal diyalog toplantılarına katılma çağrısında bulunmuştu.

Irak'taki siyasi kriz

Irak'ta en büyük kitlesel tabana sahip Şii dini ve siyasi lider Mukteda es-Sadr, Ekim 2021'deki seçimden galip çıksa da hükümeti kuramamış, ardından grubundaki milletvekillerini istifa ettirerek siyasetten çekildiğini açıklamıştı. Sadr sonrası hükümet kurma işi rakibi Koordinasyon Çerçevesi'ne geçmişti.

Koordinasyon Çerçevesi'nin, başbakan adayı olarak eski Çalışma ve Sosyal İşler Bakanı Muhammed Şiya Sudani'yi seçtiğini duyurması üzerine Sadr yanlıları protestolara başlamıştı.

Sadr'a bağlı kişiler, iki haftayı aşkın süredir Bağdat'taki Yeşil Bölge'de Meclis bahçesinde oturma eylemlerini sürdürüyor. Meclis, söz konusu eylemler nedeniyle toplanamıyor.

Sadr, anayasa, yargı yönetimi ve rejim değişikliğiyle erken seçim yapılmasını istiyor. Sadr'ın rakibi İran destekli Şii Koordinasyon Çerçevesi ise buna Meclisin karar vermesi gerektiğini belirterek söz konusu taleplere itiraz ediyor.

Şii Koordinasyon Çerçevesi destekçileri de Yeşil Bölge kapısında "devlet ve anayasayı koruma" gerekçesiyle oturma eylemlerini sürdürüyor.

Sadr, Koordinasyon Çerçevesi yöneticilerinin "masaya dönme" çağrılarını yanıtsız bırakarak, onlarla bir daha uzlaşı masasına oturmayacağını dile getirmişti.

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Irak'ta Şii lider Sadr, katılmadığı ulusal diyalog toplantısını faydasız olarak nitelendirdi Açıklaması Irak'ta Şii lider Sadr, katılmadığı ulusal diyalog toplantısını faydasız olarak nitelendirdi Açıklaması Irak'ta siyasi liderlerden 'şartlı erken seçim' mutabakatı Irak'ta siyasi liderlerden 'şartlı erken seçim' mutabakatı
Kaynak: AA

Bağdat, Irak, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Irak'ta Şii lider Sadr, katılmadığı ulusal diyalog toplantısını faydasız olarak nitelendirdi Açıklaması - Son Dakika

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SON DAKİKA: Irak'ta Şii lider Sadr, katılmadığı ulusal diyalog toplantısını faydasız olarak nitelendirdi Açıklaması - Son Dakika
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