Son Dakika Haberleri: Irak'ta Şii Merci Halisi'den ABD İşgaline Karşı Protesto Çağrısı

Irak'ta Şii Merci Halisi'den ABD İşgaline Karşı Protesto Çağrısı

1 saat önce

Irak'ta Şii dini mercilerden Cevad el-Halisi, ülkedeki ABD işgaline karşı protesto çağrısında bulundu.

Irak'ta Şii Merci Halisi'den ABD İşgaline Karşı Protesto Çağrısı, System.String[]
Irak'ta Şii dini mercilerden Cevad el-Halisi, ülkedeki ABD işgaline karşı protesto çağrısında bulundu.

Bağdat'ta ikamet eden Halisi'nin ofisinden yayımlanan "İşgale karşı cuma seferberliği" adlı yazılı açıklamada, vatandaşlara cuma namazından sonra ülke genelinde ABD işgalini protesto etmek için gösteri çağrısı yapıldı.

Söz konusu açıklamada, "Amerika'ya hayır", "İşgale hayır", "İslam'a evet" gibi ibarelere yer verildi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın askerlerini Suriye'den çekme kararı sonrası söz konusu askerlerin Irak'ın kuzeyi ve batısındaki üslere yerleşeceği iddia ediliyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 11:29 Kaynak: AA

Irak, Amerika Birleşik Devletleri, Güncel
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