Son Dakika Haberleri: Irak'ta Şii milisler protestoculara ateş açtı: En az 5 ölü, 20'ye yakın yaralı
Son Dakika Dünya Irak'ta Şii milisler protestoculara ateş açtı: En az 5 ölü, 20'ye yakın yaralı

Irak'ta Şii milisler protestoculara ateş açtı: En az 5 ölü, 20'ye yakın yaralı

13 dakika önce

Irak’ta ekim ayı başından beri devam eden protestolarda bugün, ülkenin birçok kentinden ölü ve yaralı haberleri geldi. Başkent Bağdat'taki eylemlerde hayatını kaybedenlerin sayısı ikiye çıktı

Irak'ta Şii milisler protestoculara ateş açtı: En az 5 ölü, 20'ye yakın yaralı, System.String[]

Irak'ta ekim ayı başından beri devam eden protestolarda bugün, ülkenin birçok kentinden ölü ve yaralı haberleri geldi. Başkent Bağdat'ta yapılan eylemlerde hayatını kaybedenlerin sayısı ikiye çıktı.


Ülkenin güneyindeki Nasiriya kentinde ise, binlerce eylemci yerel hükümet binasını ateşe verdi. Şii milisler protestoculara ateş açarken, en az üç kişi yaşamını yitirdi, 50'den fazla kişi ise yaralandı.

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Bağdat, Irak, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 25.10.2019 07:14 
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