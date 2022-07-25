Irak'ta Şiilerin başbakan adayı Sudani oldu - Son Dakika
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Irak'ta Şiilerin başbakan adayı Sudani oldu

25.07.2022 15:47
Irak'ta Şiilerin başbakan adayı Sudani oldu

Irak'ta İran destekli Şii çatı kuruluşu Koordinasyon Çerçevesi'nin başbakan adayının Muhammed Şiya es-Sudani olduğu bildirildi.

Irak'ta İran destekli Şii çatı kuruluşu Koordinasyon Çerçevesi'nin başbakan adayının Muhammed Şiya es-Sudani olduğu bildirildi.

Şii çatı kuruluşunun milletvekili Aliye Nusayyif, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Koordinasyon Çerçevesi'nin, başbakan adayı olarak Sudani'yi belirlediğini duyurdu.

Koordinasyon Çerçevesi üyesi Fadi Şammari de sosyal medya hesabından benzer bir paylaşımda bulundu.

Sudani'nin yakın kurmaylarından adının açıklanmasını istemeyen bir kaynak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Koordinasyon Çerçevesi'nin bugün yapılan toplantısında, Sudani'nin resmen ve oy birliğiyle başbakan adayı olarak seçildiğini söyledi.

- Muhammed Şiya Sudani kimdir?

Muhammed Şiya Sudani, Çalışma ve Sosyal İşler Bakanlığı ile İnsan Hakları Bakanlığının yanı sıra vekaleten Ticaret ve Sanayi Bakanlığı görevlerinde bulunmuş Iraklı Şii bir siyasetçi olarak öne çıkıyor.

Sudani, eski Başbakan Nuri el-Maliki liderliğindeki Dava Partisi ve Kanun Devleti Koalisyonu'ndan 2019 yılında istifa etmişti.

Irak'ta hükümet kurma süreci

Irak'ta genel seçimlerin üzerinden aylar geçse de hala yeni hükumet kurulamadı.

Irak yasalarına göre başbakan adayına hükümeti kurma görevinin verilmesi için önce Meclisin cumhurbaşkanını seçmesi gerekiyor.

Hükumeti kurma görevini alan başbakan adayının ise en geç 30 gün içerisinde hükümeti kurması gerekiyor.

Irak'ta 2003 sonrası kurulan siyasi denkleme göre, cumhurbaşkanı Kürtlerden seçiliyor. Ancak Kürt partiler arasında henüz cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda bir konsensüs sağlanmış değil.

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Kaynak: AA

İran, Irak, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Irak'ta Şiilerin başbakan adayı Sudani oldu - Son Dakika

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