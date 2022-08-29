Ardından İran'a yakın Şii siyasi çatı kuruluş Koordinasyon Çerçevesi'nin başbakan adayı olarak Muhammed Şiya Sudani'yi belirlemesi üzerine Sadr yanlıları, 30 Temmuz'da Yeşil Bölge'ye girerek Meclis binasını basmış ve burada oturma eylemi başlatmıştı.

Kaynak: AA

Hükümet, Irak, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Irak'ta Sadr yanlıları Bağdat'taki Yeşil Bölge'de Hükümet Sarayı önünde toplandı - Son Dakika

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