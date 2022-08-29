Irak'ta Sadr yanlıları Bağdat'taki Yeşil Bölge'de Hükümet Sarayı önünde toplandı - Son Dakika
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Irak'ta Sadr yanlıları Bağdat'taki Yeşil Bölge'de Hükümet Sarayı önünde toplandı

29.08.2022 15:28
Irak'ta Sadr yanlıları Bağdat'taki Yeşil Bölge'de Hükümet Sarayı önünde toplandı

Irak'ta siyasetten çekilme kararı alan Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr destekçisi bir grup, Yeşil Bölge'de bulunan Hükümet Sarayı önünde toplanarak hükümeti protesto etti.

Irak'ta siyasetten çekilme kararı alan Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr destekçisi bir grup, Yeşil Bölge'de bulunan Hükümet Sarayı önünde toplanarak hükümeti protesto etti.

Şii liderin destekçileri, alınan güvenlik önlemlerine rağmen beton bariyerleri yıkarak Hükümet Sarayı önünde toplandı.

Sadr yanlısı grup, burada protestolarla hükümet yetkililerini istifaya çağırdı.

Şii liderin destekçileri, alınan güvenlik önlemlerine rağmen beton bariyerleri yıkarak Hükümet Sarayı önünde toplandı.

Sadr yanlısı grup, burada protestolarla hükümet yetkililerini istifaya çağırdı.

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Hükümet, Irak, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Irak'ta Sadr yanlıları Bağdat'taki Yeşil Bölge'de Hükümet Sarayı önünde toplandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Irak'ta Sadr yanlıları Bağdat'taki Yeşil Bölge'de Hükümet Sarayı önünde toplandı - Son Dakika
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