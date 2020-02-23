Irak'ta siyasi anlaşmazlıklar yeni hükümetin güvenoyu oturumunu engelliyor - Son Dakika
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Irak'ta siyasi anlaşmazlıklar yeni hükümetin güvenoyu oturumunu engelliyor

7 saat önce

Irak Meclisinin, yeni kabineye güvenoyu vermesi için yarın toplanması beklenirken Meclis Başkanı ile Birinci Yardımcısının yaptığı açıklamalar, oturumun düzenlenemeyeceğini gösterdi.

Irak'ta siyasi anlaşmazlıklar yeni hükümetin güvenoyu oturumunu engelliyor, System.String[]

Irak Meclisinin, yeni kabineye güvenoyu vermesi için yarın toplanması beklenirken Meclis Başkanı ile Birinci Yardımcısının yaptığı açıklamalar, oturumun düzenlenemeyeceğini gösterdi.

Irak Meclis Başkanı Birinci Yardımcısı Hasan el-Kaabi, güven oylamasının çarşamba günü yapılacağını duyurdu. Irak Meclis Başkanı Muhammed el-Halbusi ise Kaabi'nin ardından yaptığı açıklamada, güvenoyu oturumunu belirlemek için yarın iki yardımcısıyla toplantı yapacaklarını ifade etti.

Meclisteki Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr'a bağlı Sairun ile İran'a yakın Fetih Koalisyonu, hükümeti kurma görevi verilen Muhammed Tevfik Allavi'yi desteklerken eski Başbakan Nuri el-Maliki'nin lideri olduğu Kanun Devleti Koalisyonu ise karşı çıkıyor.


Meclis Başkanı Halbusi'nin lideri olduğu Güçler Birliği Koalisyonu (Sünni) Allavi'ye güvenoyu vermeyeceklerini açıklamıştı.


Sünni lider ve mecliste 15 milletvekili bulunan Usame en-Nuceyfi ise yeni kabineye sıcak bakıyor.

Meclisin en büyük iki Kürt partisi Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) ile Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) ise Allavi'nin kabine seçiminde Kürt bakanları kendileriyle istişare etmeden belirlediği için hükümete güvenoyu vermeyecek. Bu partilerden oluşan müzakere heyetinin Bağdat'ta Allavi ile toplantıları sürüyor.


Bu iki parti dışında mecliste bulunan diğer Kürt partilerin ise kabineye "evet" diyeceği belirtiliyor.


Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih, sokak gösterilerinden dolayı Adil Abdulmehdi'nin istifasından 2 ay sonra hükümeti kurma görevini Allavi'ye vermişti.


Allavi, kabinesinin tamamladığını belirterek güven oylaması için meclisi pazartesi günü olağanüstü toplanmaya çağırmıştı.

Meclis Başkanı, İran, Irak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.02.2020 07:30 Kaynak: AA
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