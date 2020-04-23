Irak'ta siyasi gruplar arasındaki anlaşmazlık Kazimi hükümetini geciktiriyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Irak'ta siyasi gruplar arasındaki anlaşmazlık Kazimi hükümetini geciktiriyor - Son Dakika

Irak'ta siyasi gruplar arasındaki anlaşmazlık Kazimi hükümetini geciktiriyor

6 saat önce

Irak'ta hükümeti kurmakla görevlendirilen Mustafa el-Kazimi'nin siyasi gruplar arasında devam eden anlaşmazlıklar nedeniyle yeni kabinesini oluşturamadığı bildirildi.

Irak'ta siyasi gruplar arasındaki anlaşmazlık Kazimi hükümetini geciktiriyor, System.String[]

Irak'ta hükümeti kurmakla görevlendirilen Mustafa el-Kazimi'nin siyasi gruplar arasında devam eden anlaşmazlıklar nedeniyle yeni kabinesini oluşturamadığı bildirildi.

Irak Meclisi İkinci Başkan Yardımcısı Beşir Haddad, ülkenin resmi haber ajansına yaptığı açıklamada, "Hükümetin güvenoyu oturumunun ramazan ayı başlamadan yapılması bekleniyordu. Ancak siyasi tarafların anlaşamaması hükümetin kurulmasını geciktirdi." dedi.

Kazimi'nin, hükümet programı ve yeni kabinede yer alması beklenen adayların özgeçmişini henüz Meclise göndermediğini aktaran Haddad, bunlar yapılmadan güvenoyu oturumunun söz konusu olamayacağını söyledi.

Sadr grubundan Kazimi'ye "şeffaf olmadığı" eleştirisi

Öte yandan 329 sandalyeli Irak Meclisinde 54 vekille en büyük grubu oluşturan Mukteda es-Sadr'a bağlı Sairun Koalisyonu Milletvekili Bedir ez-Zeydi, yaptığı açıklamada, "Kazimi, kabinede yer alacak isimlerin belirlenmesinde şeffaf bir yöntem kullanmadı." dedi.

Basına sızan isimlerle oluşturulacak bir kabinenin Meclisten geçmesinin zor olduğunu söyleyen Zeydi, "Irak'taki zor durum göz önünde bulundurularak liyakatli isimlerin yer alacağı bir kabinenin oluşturulması önemli." diye konuştu.

Meclisteki ikinci büyük grubu oluşturan İran'a yakın Fetih Koalisyonu Meclis Grup Başkanı Muhammed el-Gabban da Kazimi'nin kabinesinin henüz tamamlanmadığını belirterek, bu konuyu siyasi partilerle istişare edeceğini ifade etti.

Şii gruplar arasında petrol, dışişleri ve içişleri bakanlığı konularında anlaşmazlık

Bu arada Meclisteki Şii gruplar arasında petrol, dışişleri ve içişleri bakanlığı konularında anlaşmazlık yaşanıyor.

Şii Ulusal Hikmet Akımı yeni kabinede Petrol Bakanlığını isterken, Sadr'a bağlı Sairun Koalisyonunun da bu bakanlıkta ısrarcı olduğu ileri sürülüyor.

Şii grupların anlaşmazlık yaşadığı bir diğer bakanlık ise içişleri. Kulislere yansıyan bilgilere göre, İçişleri Bakanlığı için Hadi el-Amiri'nin lideri olduğu Bedir Hareketi ile eski Başbakan Nuri el-Maliki'ye bağlı Kanun Devleti Koalisyonu arasında çekişme yaşanıyor.

Maliki koalisyonunun ayrıca Dışişleri Bakanlığına da göz kırptığı belirtiliyor.

Kürtlerin, Maliye Bakanlığı ısrarı

Kürt partilerin ise Kazimi'den Kürdistan Demokrat Partili (KDP) mevcut Maliye Bakanı Fuad Hüseyin'in yeni kabinede de görevini sürdürmesini istediği iddia ediliyor.

Yaşanan tüm bu anlaşmazlıkların, Kazimi'nin hükümeti kurma sürecinin uzamasına neden olduğu ifade ediliyor.

Kazimi liderliğindeki 22 kişilik yeni kabinede yer alacağı öne sürülen 17 isim, dün akşam geç saatlerde sosyal medyaya sızmıştı.

Listede yer alan isimlerin gerçeği yansıtıp yansıtmadığına ilişkin ise Kazimi cephesinden herhangi bir açıklama yapılmadı.

Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih, 9 Nisan'da da Ulusal İstihbarat Dairesi Başkanı Mustafa el-Kazimi'ye vermişti.

Irak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.04.2020 06:28 Kaynak: AA

Abone Ol:Google'da Takip Et Paylaş: Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Survivor'ın 55. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Evrim ve Yasin , gece yemek yiyen arkadaşlarına tepki gösterdi
Antalya Valisi Münir Karaloğlu'ndan Twitter kullanıcısına tepki: Seni kimliksiz yumurta kafa Son dakika: İşsizlik ödenekleri Mayıs ayında da banka hesaplarına yatırılacak Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan gülümseten "Bana yaklaşma" göndermeli 23 Nisan paylaşımı CNN International Cerrahpaşa Hastanesi'ne girdi, hayran kaldı: Burası ABD ve Avrupa gibi değil Son Dakika: Türkiye'de 23 Nisan'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 115 artarak 2 bin 491'e yükseldi Türkiye'de son 24 saatte 2 bin 14 kişi koronavirüsü atlattı, toplam iyileşen hasta sayısı 18491'e yükseldi Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 23 Nisan'la ilgili TRT'ye video gönderen çocuklara teşekkür etti Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan 23 Nisan dolayısıyla ulusa seslendi, çocuklarla İstiklal Marşı'nı okudu Milyonlar hep bir ağızdan İstiklâl Marşımızı söyledi! İşte il il tüm kutlamalar 23 Nisan'ın 100. yıl dönümünde Suriye'den gelen merminin isabet ettiği çocuk öldü Orhan Gencebay, İstiklal Marşı'nı işçilerle birlikte okudu Dünya genelinde koronavirüs salgınında iyileşenlerin sayısı 740 bini geçti Şanlıurfa'daki Balıklıgöl'de bin 200 yıl sonra ilk defa teravih namazı kılınmadı Mehmetçik, 23 Nisan etkinlikleri kapsamında görev yerlerinde İstiklal Marşı'nı okudu
Prof. Dr. Ercüment Ovalı, kendisini eleştiren Fahrettin Koca'ya yanıt verdi: Muhtemelen bir iletişim kazası oldu Prof. Dr. Ercüment Ovalı, kendisini eleştiren Fahrettin Koca'ya yanıt verdi: Muhtemelen bir iletişim kazası oldu         
00:37
Liverpool, Timo Werner'i kadrosuna katmak istiyor Liverpool, Timo Werner'i kadrosuna katmak istiyor         
00:08
Bitlis'te pancar işçilerini taşıyan traktör devrildi: 2 ölü, 18 yaralı Bitlis'te pancar işçilerini taşıyan traktör devrildi: 2 ölü, 18 yaralı         
23:48
Oxford Üniversitesi, insanlar üzerinde koronavirüs aşısı denemelerine iki gönüllü ile başladı Oxford Üniversitesi, insanlar üzerinde koronavirüs aşısı denemelerine iki gönüllü ile başladı         
23:36
Ahmet Ağaoğlu, ligin iptalini düşünenlere tepki gösterdi: Bu söylenecek laf mı? Ahmet Ağaoğlu, ligin iptalini düşünenlere tepki gösterdi: Bu söylenecek laf mı?         
23:32
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan umut veren paylaşım: Güzel günler yaklaşıyor Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan umut veren paylaşım: Güzel günler yaklaşıyor         
23:30
Macron'dan AB'ye koronavirüs uyarısı: Bir parçayı terk edersek tüm Avrupa çöker Macron'dan AB'ye koronavirüs uyarısı: Bir parçayı terk edersek tüm Avrupa çöker         
23:14
TBMM'nin açılışının 100. yılında İstiklal Marşı'nın ardından ışık, lazer ve havai fişek gösterisi düzenlendi TBMM'nin açılışının 100. yılında İstiklal Marşı'nın ardından ışık, lazer ve havai fişek gösterisi düzenlendi         
23:10
Michael Jordan, Denis Rodman ile Carmen Electra'yı yatakta bastı Michael Jordan, Denis Rodman ile Carmen Electra'yı yatakta bastı         
23:02
Yasemin Özilhan'ın son paylaşımı takipçilerini şaşırttı! Yasemin Özilhan'ın son paylaşımı takipçilerini şaşırttı! "Bu hangi seviye zayıflıktan sonra oluyor?"         
22:53
İstiklal Marşı okunduğunda ayağa kalkan tavşan görenleri şaşırtıyor İstiklal Marşı okunduğunda ayağa kalkan tavşan görenleri şaşırtıyor         
22:48
Mehmetçik, 23 Nisan etkinlikleri kapsamında görev yerlerinde İstiklal Marşı'nı okudu Mehmetçik, 23 Nisan etkinlikleri kapsamında görev yerlerinde İstiklal Marşı'nı okudu         
22:40
Şanlıurfa'daki Balıklıgöl'de bin 200 yıl sonra ilk defa teravih namazı kılınmadı Şanlıurfa'daki Balıklıgöl'de bin 200 yıl sonra ilk defa teravih namazı kılınmadı         
22:13
Rıza Çalımbay: Mert Hakan ve Emre Kılınç sezon sonunda gidebilirler Rıza Çalımbay: Mert Hakan ve Emre Kılınç sezon sonunda gidebilirler         
22:10
Antalyasporlu Lukas Podolski, Kırkpınar başpehlivanı Ali Gürbüz'e rakip olacak Antalyasporlu Lukas Podolski, Kırkpınar başpehlivanı Ali Gürbüz'e rakip olacak         
22:07
Dünya genelinde koronavirüs salgınında iyileşenlerin sayısı 740 bini geçti Dünya genelinde koronavirüs salgınında iyileşenlerin sayısı 740 bini geçti         
22:06
Orhan Gencebay, İstiklal Marşı'nı işçilerle birlikte okudu Orhan Gencebay, İstiklal Marşı'nı işçilerle birlikte okudu         
22:04
23 Nisan'ın 100. yıl dönümünde Suriye'den gelen merminin isabet ettiği çocuk öldü 23 Nisan'ın 100. yıl dönümünde Suriye'den gelen merminin isabet ettiği çocuk öldü         
21:40
THY Euroleague'de koronavirüs nedeniyle 8'li final oynanması gündeme geldi THY Euroleague'de koronavirüs nedeniyle 8'li final oynanması gündeme geldi         
21:38
Milyonlar hep bir ağızdan İstiklâl Marşımızı söyledi! İşte il il tüm kutlamalar Milyonlar hep bir ağızdan İstiklâl Marşımızı söyledi! İşte il il tüm kutlamalar         
21:21
Denys Boyko'dan Beşiktaş itirafı: Suç bende Denys Boyko'dan Beşiktaş itirafı: Suç bende         
21:08
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan 23 Nisan dolayısıyla ulusa seslendi, çocuklarla İstiklal Marşı'nı okudu Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan 23 Nisan dolayısıyla ulusa seslendi, çocuklarla İstiklal Marşı'nı okudu         
21:02
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 23 Nisan'la ilgili TRT'ye video gönderen çocuklara teşekkür etti Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 23 Nisan'la ilgili TRT'ye video gönderen çocuklara teşekkür etti         
20:28
Arda Turan iddialı konuştu: Bittiğim falan yok Arda Turan iddialı konuştu: Bittiğim falan yok         
20:26
Türkiye'de son 24 saatte 2 bin 14 kişi koronavirüsü atlattı, toplam iyileşen hasta sayısı 18491'e yükseldi Türkiye'de son 24 saatte 2 bin 14 kişi koronavirüsü atlattı, toplam iyileşen hasta sayısı 18491'e yükseldi         
20:19
Fransa'da 23 Nisan itibariyle koronavirüsten ölenlerin sayısı 516 artarak 21 bin 856'ya yükseldi Fransa'da 23 Nisan itibariyle koronavirüsten ölenlerin sayısı 516 artarak 21 bin 856'ya yükseldi         
20:18
Son Dakika: Türkiye'de 23 Nisan'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 115 artarak 2 bin 491'e yükseldi Son Dakika: Türkiye'de 23 Nisan'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 115 artarak 2 bin 491'e yükseldi         
20:02
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 23 Nisan paylaşımı: Hakimiyet milletindir Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 23 Nisan paylaşımı: Hakimiyet milletindir         
19:58
Adalar ilçesine 26 Nisan itibariyle 1 ay boyunca giriş-çıkış yasaklandı Adalar ilçesine 26 Nisan itibariyle 1 ay boyunca giriş-çıkış yasaklandı         
19:46
Roma, Cengiz Ünder'i Everton'a göndermek istiyor Roma, Cengiz Ünder'i Everton'a göndermek istiyor         
19:46
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.04.2020 00:54:23. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Irak'ta siyasi gruplar arasındaki anlaşmazlık Kazimi hükümetini geciktiriyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]