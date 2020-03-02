Son Dakika › Dünya › Irak'ta siyasi kriz sürüyor: Muhammed Tevfik Allavi, hükümeti kurma görevinden çekildi - Son Dakika Dünya
Irak'ta siyasi kriz sürüyor: Muhammed Tevfik Allavi, hükümeti kurma görevinden çekildi
7 saat önce
Irak’ta hükümeti kurmakla görevlendirilen Muhammed Tevfik Allavi, bağımsızlardan oluşan hükümet kurmak istediğini ve bu süreçte kendisine siyasi partilerden baskı yapıldığını ifade etti
Irak'ta hükümeti kurmakla görevlendirilen Muhammed Tevfik Allavi, bu görevden vazgeçtiğini duyurdu.
Allavi, resmi televizyon kanalına yaptığı açıklamada, bağımsızlardan oluşan hükümet kurmak istediğini ve bu süreçte kendisine siyasi partilerden baskı yapıldığını ifade ederek "Bu gruplara boyun eğseydim şu an Irak başbakanıydım. Tüm bunlara rağmen, ülkemizi savrulduğu belirsizlikten kurtarmak için çabaladım. Ancak müzakere sürecinde ülke çıkarına hizmet etmeyen birçok durumla karşılaşma şoku yaşadım" dedi.
Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 09:24
Son Dakika Darbeci Hafter'e bağlı üst düzey heyet, Esed rejimi yetkilileriyle görüştü Son Dakika: Azerbaycan'da koronavirüs nedeniyle okullar 7 gün tatil edildi Edirne İpsala'da sınırı geçmeye çalışan göçmen Yunan askerinin ateş açması sonucu öldü Esed rejimi askerleri, ambulansları kalkan yaptı