Irak'ta siyasi kriz sürüyor: Muhammed Tevfik Allavi, hükümeti kurma görevinden çekildi

Irak'ta hükümeti kurmakla görevlendirilen Muhammed Tevfik Allavi, bu görevden vazgeçtiğini duyurdu.



Allavi, resmi televizyon kanalına yaptığı açıklamada, bağımsızlardan oluşan hükümet kurmak istediğini ve bu süreçte kendisine siyasi partilerden baskı yapıldığını ifade ederek "Bu gruplara boyun eğseydim şu an Irak başbakanıydım. Tüm bunlara rağmen, ülkemizi savrulduğu belirsizlikten kurtarmak için çabaladım. Ancak müzakere sürecinde ülke çıkarına hizmet etmeyen birçok durumla karşılaşma şoku yaşadım" dedi.