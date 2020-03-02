Irak'ta siyasi kriz sürüyor: Muhammed Tevfik Allavi, hükümeti kurma görevinden çekildi - Son Dakika
Son Dakika Dünya Irak'ta siyasi kriz sürüyor: Muhammed Tevfik Allavi, hükümeti kurma görevinden çekildi - Son Dakika Dünya

Irak'ta siyasi kriz sürüyor: Muhammed Tevfik Allavi, hükümeti kurma görevinden çekildi

7 saat önce

Irak’ta hükümeti kurmakla görevlendirilen Muhammed Tevfik Allavi, bağımsızlardan oluşan hükümet kurmak istediğini ve bu süreçte kendisine siyasi partilerden baskı yapıldığını ifade etti

Irak'ta siyasi kriz sürüyor: Muhammed Tevfik Allavi, hükümeti kurma görevinden çekildi, System.String[]

Irak'ta hükümeti kurmakla görevlendirilen Muhammed Tevfik Allavi, bu görevden vazgeçtiğini duyurdu.


Allavi, resmi televizyon kanalına yaptığı açıklamada, bağımsızlardan oluşan hükümet kurmak istediğini ve bu süreçte kendisine siyasi partilerden baskı yapıldığını ifade ederek "Bu gruplara boyun eğseydim şu an Irak başbakanıydım. Tüm bunlara rağmen, ülkemizi savrulduğu belirsizlikten kurtarmak için çabaladım. Ancak müzakere sürecinde ülke çıkarına hizmet etmeyen birçok durumla karşılaşma şoku yaşadım" dedi.

Euronews.com'da Görüntüle

Hükümet, Irak, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 09:24 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Darbeci Hafter'e bağlı üst düzey heyet, Esed rejimi yetkilileriyle görüştü
Son Dakika: Azerbaycan'da koronavirüs nedeniyle okullar 7 gün tatil edildi Edirne İpsala'da sınırı geçmeye çalışan göçmen Yunan askerinin ateş açması sonucu öldü Esed rejimi askerleri, ambulansları kalkan yaptı

Son Dakika Haberleri
15:10 Berlinale'de "Altın Ayı" ödülünü "Sheytan Vojud Nadarad" filmi kazandı
15:10 Latif Doğan'dan genç türkücüye övgü
15:10 Jean Christophe Grangé: Bilinmeyenin peşindeyim
15:10 "Mendilim Kekik Kokuyor" seyirciyle buluşuyor
14:20 Oyuncu Ulaş Tuna Astepe, sınırda bekleyen göçmenlere yardım dağıttı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.03.2020 16:29:58. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Irak'ta siyasi kriz sürüyor: Muhammed Tevfik Allavi, hükümeti kurma görevinden çekildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]