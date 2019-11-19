Irak'ta siyasi partilerden hükümete reformlar için 45 gün süre

Irak Meclisinde milletvekili bulunan siyasi partiler, hükümetin göstericilerin taleplerinin de yer aldığı reformları 45 gün içinde gerçekleştirmemesi durumunda güvenoyunu çekeceklerini ve erken seçim kararı alacaklarını açıkladı.

Bağdat'ta dün akşam geç saatlerde Ulusal Hikmet Akımı lideri Ammar el-Hekim'in parti binasında Fetih, Nasır, Kanun Devleti Koalisyonları, Sünni ve Kürt partileri ile Irak Türkmen Cephesi temsilcileri bir araya gelerek, göstericilerin taleplerini görüştü.

Toplantı sonrası yapılan ortak yazılı açıklamada, "kabine revizyonu ve hizipçilikten uzak atamaların yapılması, yeni seçim yasası ve seçim komiserliği üyelerinin bağımsızlardan yeniden seçilmesi" gibi reformları gerçekleştirmesi için hükümet ve Başbakan Adil Abdulmehdi'ye 45 gün süre verildiği bildirildi.

Açıklamada, "Meclis ve hükümet söz konusu reformları belirlenen süre içerisinde gerçekleştirmede aciz kalırsa hükümetten güvenoyu çekilecek ve erken seçim kararı alınacak." ifadesi kullanıldı.

Göstericiler tarafından istifası istenen Başbakan Abdulmehdi, görevi bırakırsa yönetimde kaos yaşanacağı ve ülkede belirsizliğin hakim olacağını öne sürüyor.