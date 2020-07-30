Irak'ta sokağa çıkma yasağı başladı - Son Dakika

Irak'ta yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını ile mücadele kapsamında Kurban Bayramı boyunca ilan edilen sokağa çıkma yasağı uygulanmaya başlarken, kuzeydeki Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde (IKBY) bayram namazı ve mezarlık ziyaretleri yasaklandı.

Irak Ulusal Sağlık Yüksek Komisyonu tarafından yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını ile mücadele kapsamında Kurban Bayramı boyunca ilan edilen kapsamlı sokağa çıkma yasağı bugün uygulanmaya başladı. Kapsamlı sokağa çıkma yasağı 9 Ağustos'a kadar ülke genelinde geçerli olacak. Irak Sağlık Bakanlığı verilerine göre 228 bin 300 korona virüs vakasının tespit edildiği ülkede toplam 4 bin 603 kişi hayatını kaybetti.

Kurban Bayramı boyunca sokağa çıkma yasağının uygulanmadığı Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) başkenti Erbil'de ise bayram namazı ve mezarlık ziyaretlerinin yasaklandığı açıklandı. Korona virüs salgını ile mücadele için oluşturulan Erbil Kriz Masası, vatandaşları sağlık kurallarına uymaya ve toplu etkinlikler düzenlememeye çağırdı. Kriz masası, kamu çıkarı ve vatandaşların sağlığı kapsamında bayram namazının kıldırılmamasını ve mezarlık ziyaretlerinin yasaklandığını belirtti. Taziye ve düğün merasimleri, gece kulüpleri, nargile kafeleri, spor salonları, barlar ve masaj salonlarına yönelik yasağın halen geçerli olduğu vurgulandı. - ERBİL