Irak'ta sokağa çıkma yasağı devam ediyor - Son Dakika

Irak'ta sokağa çıkma yasağı devam ediyor

20.02.2021 00:57
Irak'ta sokağa çıkma yasağı devam ediyor, System.String[]

Irak'ta korona virüs (Covid-19) vaka sayılarının artması ve mutasyonlu Covid-19 vakalarının tespit edilmesi üzerine ülke genelinde dün başlayan sokağa çıkma yasağının ilk gününe girildi.

Irak'ta korona virüs (Covid-19) vaka sayılarının artması ve mutasyonlu Covid-19 vakalarının tespit edilmesi üzerine ülke genelinde dün başlayan sokağa çıkma yasağının ilk gününe girildi.

Irak Ulusal Sağlık Yüksek Komisyonu, ülkede son aylarda korona virüs (Covid-19) vakalarının büyük ölçüde artması ve mutasyonlu Covid-19 vakalarının teşhisi üzerine dün ülke genelinde 2 haftalık sokağa çıkma yasağı kararı almış ve yasak, yerel saatle 20.00 itibariyle yürürlüğe girmişti. Komisyon, karar kapsamında salgını önlemek adına cuma, cumartesi ve pazar günleri tam kapsamlı sokağa çıkma yasağı uygulanacağını belirtmişti. Karar kapsamında, haftanın diğer günlerinde ise akşam 20.00'den, sabah 05.00'e kadar kısmi sokağa çıkma yasağı uygulanacağını kaydeden Komisyon, ülke genelinde sokağa çıkma yasağı süresince, manav, bakkal, market, fırın ve eczanelerin sabah 05.00'ten akşam 19.00'a kadar açık olacağını bildirmişti.

Sokağa çıkma yasağının 1. gününe giren Irak'ta sokaklar boşalırken, ülke sessizliğe büründü. Yasaklar sırasında barikatlar kurarak yolları kapatan ve kontrol noktaları kuran güvenlik güçleri, geçiş yapmak isteyen vatandaşların izin belgelerini kontrol etti. Ülke genelinde güvenlik güçleri tarafından izinsiz sokağa çıkanlara para cezaları uygulanırken, maske takmayan vatandaşlara 25 bin Irak dinarı, yasaklara uymayan taziye, düğün ve kafelere ise tam 5 milyon Irak dinarı ceza yazılacak.

Öte yandan, Irak İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Halit el-Mihna dün yaptığı açıklamada, sokağa çıkma yasağının güvenlik güçleri mensupları, sağlık personelleri, gazeteciler ve havaalanı memurlarını kapsamayacağını ifade etti. - KERKÜK

Sokağa Çıkma Yasağı, Güvenlik güçleri, Koronavirüs, Irak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Irak'ta sokağa çıkma yasağı devam ediyor - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Üst geçitten atlayarak canına kıyan adamın intihar maili kafa karıştırdı! Zorla belge imzalatılmış Enes Batur'un izlenme rekoru kıran şehit detaylı klibine övgü yağdı Melih Gökçek, Arınç'la aralarındaki husumetin çok eskiye dayandığını anlattı: Zamanında başkan adayı olmuş ben de desteklememişim Bartın'da normalleşme sürecine yönelik ilk kararlar: Yüz yüze eğitime geçiliyor, 65 yaş kısıtlamaları kaldırılacak Eşiyle bir olup kardeşinin canına kıyan cani abi, cinayeti çapraz sorguda itiraf etti Melih Gökçek'ten 4 yılın ardından gelen istifa itirafı: Görevden alındığıma kırıldım Biden, Almanya'dan meydan okudu: ABD'nin geri döndüğü mesajını gönderiyorum Stat açılışında peyzaj çalışmalarını yetersiz bulan Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bakan Kasapoğlu'na talimat
Koronavirüs testleriyle oynadığı iddia edilen Lazio, küme düşme tehlikesiyle karşı karşıya Koronavirüs testleriyle oynadığı iddia edilen Lazio, küme düşme tehlikesiyle karşı karşıya         
00:18
Fitch, Türkiye'nin kredi notunu teyit etti, görünümünü Fitch, Türkiye'nin kredi notunu teyit etti, görünümünü "duğaran"a çevirdi         
00:10
Dün, tüm dünya tarihe tanıklık etti! NASA, Mars'tan yeni fotoğrafları yayınladı Dün, tüm dünya tarihe tanıklık etti! NASA, Mars'tan yeni fotoğrafları yayınladı         
23:05
Düğün konvoyu bu fotoğraftan saniyeler sonra adeta yas evine döndü! Korkunç kaza kamerada Düğün konvoyu bu fotoğraftan saniyeler sonra adeta yas evine döndü! Korkunç kaza kamerada         
22:53
Aygün Aydın'dan Hakan Sabancı'ya aşk dolu paylaşım Aygün Aydın'dan Hakan Sabancı'ya aşk dolu paylaşım         
22:30
CHP'nin Tokat Gençlik Kolları eski Başkanı AK Parti'ye katıldı CHP'nin Tokat Gençlik Kolları eski Başkanı AK Parti'ye katıldı         
22:10
Hande Erçel ile Kerem Bürsin, yakayı fena ele verdi Hande Erçel ile Kerem Bürsin, yakayı fena ele verdi         
20:16
Kağan Moradaoğlu Trabzonspor'da forma giyen en genç kaleci oldu Kağan Moradaoğlu Trabzonspor'da forma giyen en genç kaleci oldu         
19:11
Türkiye'nin günlerce konuştuğu kazının yapıldığı ev, Google'da 'gizemli ev' olarak işaretlendi Türkiye'nin günlerce konuştuğu kazının yapıldığı ev, Google'da 'gizemli ev' olarak işaretlendi         
15:01
Demirtaş'ın terör örgütü PKK'yı kınamasına HDP'den ilk yorum: Biz de aynı düşüncedeyiz Demirtaş'ın terör örgütü PKK'yı kınamasına HDP'den ilk yorum: Biz de aynı düşüncedeyiz         
14:45
İbrahim Tatlıses'in yeni imajı için 100 bin TL harcadığı ortaya çıktı İbrahim Tatlıses'in yeni imajı için 100 bin TL harcadığı ortaya çıktı         
14:28
Tanınmış iş insanı Sezai Bayhan, yediği bitkiden hayatını kaybetti Tanınmış iş insanı Sezai Bayhan, yediği bitkiden hayatını kaybetti         
14:20
Topbaş'ın cenazesinde Erdoğan ile görüşen İmamoğlu, iki talebini iletti Topbaş'ın cenazesinde Erdoğan ile görüşen İmamoğlu, iki talebini iletti         
12:14
Karayılan saklandığı delikten itiraf etti: Türk ordusu planlı saldırdı, 17 kaybımız var, bazı gruplarla irtibat koptu Karayılan saklandığı delikten itiraf etti: Türk ordusu planlı saldırdı, 17 kaybımız var, bazı gruplarla irtibat koptu         
12:00
Sınırları zorlayan Şeyma Subaşı direk dansı yaptığı anları paylaştı, herkes aynı şeye takıldı Sınırları zorlayan Şeyma Subaşı direk dansı yaptığı anları paylaştı, herkes aynı şeye takıldı         
10:20
Ormanda kafası ezilmiş halde bulunan operatörün, yasak aşk nedeniyle öldürüldüğü ortaya çıktı Ormanda kafası ezilmiş halde bulunan operatörün, yasak aşk nedeniyle öldürüldüğü ortaya çıktı         
10:02
Huysuz Virjin'in yeğenleri, yardım kuruluşuna bağışlanan vasiyete itiraz etti Huysuz Virjin'in yeğenleri, yardım kuruluşuna bağışlanan vasiyete itiraz etti         
07:48
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.02.2021 01:13:04. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Irak'ta sokağa çıkma yasağı devam ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei