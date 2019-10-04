Son Dakika Haberleri: Irak'ta sokağa çıkma yasağına rağmen protestolar sürüyor
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Irak'ta sokağa çıkma yasağına rağmen protestolar sürüyor

2 saat önce

Irak'ta sokağa çıkma yasağına rağmen protestolar sürüyorIrak, (DHA)- Başkent Bağdat'ta dün hükümet tarafından 'geniş kapsamlı sokağa çıkma yasağı' ilan edilmesine rağmen protestolar devam etti.

Irak'ta sokağa çıkma yasağına rağmen protestolar sürüyor

Irak, (DHA)- Başkent Bağdat'ta dün hükümet tarafından 'geniş kapsamlı sokağa çıkma yasağı' ilan edilmesine rağmen protestolar devam etti. 4 gündür süren protesto gösterilerinde ölü sayısı 35'e yükselirken, binden fazla yaralı olduğu duyuruldu.

Irak'ta işsizlik, yolsuzluk ve hükümetin Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi politikaları sebebiyle ülkenin çeşitli yerlerinde devam eden protesto gösterilerinde hayatını kaybedenlerin sayısı 35'e yükselirken, yaralı sayısı da bini geçti. Protesto gösterileri sırasında güvenlik güçlerinin eylemcileri dağıtmak için gerçek mermi ve biber gazı kullandığı görüldü. Dün ilan edilen geniş kapsamlı sokağa çıkma yasağının etkili olmadığı, eylemcilerin hükümeti protesto etmek için yine sokaklarda olduğu bildirildi.

YOLSUZLUKLA SUÇLANAN BİN MEMUR GÖREVDEN ALINDI

Irak Yolsuzlukla Mücadele Konseyi, daha önceden yolsuzluktan hükümlü olan ancak görevine devam eden bin memuru görevden aldı. Başbakan Adil Abdülmehdi'nin başkanlık ettiği konsey toplantısında, haklarında 'zimmete mal geçirmek, kamu malına zarar vermek ve haksız kazanç sağlamak' suçlarından bin memurun görevden alındığı açıklandı. Hükümet tarafından atılan bu adım, protestoların azaltılmasına yönelik bir adım olarak değerlendirildi.

Irak'ta sokağa çıkma yasağına rağmen protestolar sürüyor

Hükümet, Bağdat, Irak, DHA, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.10.2019 10:10 Kaynak: DHA
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