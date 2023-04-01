Irak'ta sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan bebek yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi

Irak'ta sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan bebek yaralandı

03.04.2023 08:10

Irak'ın Basra kentinde 1 yaşındaki bebek, emekleyerek çıktığı sokakta 2 köpeğin saldırısına uğradı. Bacağından ve karnından yaralanan çocuk hastaneye kaldırıldı.

Basra'da dün gece geç saatlerde 1 yaşındaki bebek, emekleyerek çıktığı sokakta köpeklerin hedefi oldu. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, 2 köpeğin çocuğa doğru ilerlediği, daha sonra bebeği ısırarak sürüklediği görüldü. Kısa süre sonra durumu fark eden ailesi sokağa çıkarak bebeği köpeklerden kurtardı. Bacağından ve karnından yaralanan bebek Basra Devlet Hastanesine götürüldü. Olayın ardından bölge halkı sokak köpeklerinin toplanmasını istedi.

Kaynak: İHA
YORUMLAR
500
Irak'ta başıboş köpekler bebeğe saldırdı! Anbean kamerada Irak'ta başıboş köpekler bebeğe saldırdı! Anbean kamerada Ürdün ve Irak Ortak Kuracakları Ekonomi Merkezi İçin İhale Açtı Ürdün ve Irak Ortak Kuracakları Ekonomi Merkezi İçin İhale Açtı Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, Irak Meclis Başkanı Halbusi ile 'işbirliğini artırma olanaklarını' görüştü Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, Irak Meclis Başkanı Halbusi ile 'işbirliğini artırma olanaklarını' görüştü

Basra, Irak, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Irak'ta sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan bebek yaralandı - Son Dakika


Son Dakika
10:09 Ünlü gurme Vedat Milor, "Herkesin iyiliği için" diyerek Muharrem İnce'yi engelledi
10:12 Yalı Çapkını'ndan Kızılcık Şerbeti'ne destek! Dizi oyuncuları peş peşe paylaşımda bulundu
10:06 Yalı Çapkını dizisinin oyuncularından RTÜK'ün ceza verdiği Kızılcık Şerbeti'ne destek
10:04 Enflasyon rakamları açıklandı! Mart ayında yüzde 2,29, yıllık bazda ise yüzde 50,51
09:58 Son Dakika! Enflasyon mart ayında yüzde 2,29, yıllık bazda ise yüzde 50,51 oldu
09:57 Bir aşk doğdu! Oyuncu Sera Tokdemir, Gökhan Göz'e aşkını haykırdı
09:51 O artık "Türkiye'nin Arda'sı" olmayacak! Beşiktaş derbisinde yaptığı harekete tepki çok büyük
09:54 ABD'de McDonald's krizi! Ofislerini kapattı, çok sayıda işçi çıkarması bekleniyor
09:48 Bu gece yarısından itibaren geçerli olacak! LPG'ye 2 lira 12 kuruş indirim gelmesi bekleniyor
09:48 McDonald's, ABD ofislerini kapattı! Çok sayıda kişiyi işten çıkarmaya hazırlanıyorlar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.04.2023 10:25:03. #1.11#
SON DAKİKA: Irak'ta sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan bebek yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement