Irak'ta sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan bebek yaralandı

Müşteri gibi takip etmişler! Tapu müdürlüğüne rüşvet operasyonunda çok sayıda gözaltı var

Seçime 41 gün kala dikkat çeken Kılıçdaroğlu anketi! 4 ay önceye göre fark çok büyük

Artık "Türkiye'nin Arda'sı" değil! Genç yıldız derbide yaptığı hareket sonrası linç edildi

Kılıçdaroğlu'nu ziyaret eden isme sert çıktı: Benden hangi yüzle randevu isteyeceksin?

Basra'da dün gece geç saatlerde 1 yaşındaki bebek, emekleyerek çıktığı sokakta köpeklerin hedefi oldu. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, 2 köpeğin çocuğa doğru ilerlediği, daha sonra bebeği ısırarak sürüklediği görüldü. Kısa süre sonra durumu fark eden ailesi sokağa çıkarak bebeği köpeklerden kurtardı. Bacağından ve karnından yaralanan bebek Basra Devlet Hastanesine götürüldü. Olayın ardından bölge halkı sokak köpeklerinin toplanmasını istedi.