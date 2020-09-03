Irak'ta son 24 saatte 4 bin 750 korona virüs vakası tespit edildi - Son Dakika

Irak'ta korona virüs salgınında son 24 saatte 4 bin 750 yeni vakanın tespit edilmesi ile toplam vaka sayısı 247 bin 39'a ulaştı.

Korona virüs salgınında vaka ve can kayıpları artmaya devam ediyor. Irak Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ülke genelinde son 24 saatte 4 bin 750 yeni vakanın tespit edildiği ve toplam vaka sayısının 247 bin 39'a ulaştığı aktarıldı. Bakanlık, son 24 saatte 74 kişinin virüs nedeni ile hayatını kaybettiğini ve toplam can kaybının 7 bin 275'e yükseldiğini açıkladı. Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 23 bin 29 kişiye Covid-19 testi yapıldığını, 3 bin 552 kişinin ise virüsü yenerek sağlığına kavuştuğunu aktardı. Ülkede iyileşme oranının yüzde 76 olduğunu belirten Bakanlık, 496'sı yoğun bakımda olmak üzere 52 bin 7 kişinin hastanelerde tedavi altında olduğunu duyurdu. - ERBİL