Irak'ta son 24 saatte Kovid-19'dan 56 kişi yaşamını yitirdi - Son Dakika

Irak'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 56 artarak 10 bin 142'ye yükseldi.

Irak Çevre ve Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, salgında son 24 saatte 56 kişi daha yaşamını yitirdi ve 3 bin 501 yeni vaka tespit edildi.

Böylece virüs kaynaklı can kaybı 10 bin 142'ye, vaka sayısı da 420 bin 303'e çıktı.

İyileşen hasta sayısı ise 353 bin 962'ye ulaştı.