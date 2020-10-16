Irak'ta son 24 saatte Kovid-19'dan 56 kişi yaşamını yitirdi - Son Dakika

Irak'ta son 24 saatte Kovid-19'dan 56 kişi yaşamını yitirdi

16.10.2020 17:29
Irak'ta son 24 saatte Kovid-19'dan 56 kişi yaşamını yitirdi, System.String[]

Irak'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 56 artarak 10 bin 142'ye yükseldi.

Irak'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 56 artarak 10 bin 142'ye yükseldi.

Irak Çevre ve Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, salgında son 24 saatte 56 kişi daha yaşamını yitirdi ve 3 bin 501 yeni vaka tespit edildi.

Böylece virüs kaynaklı can kaybı 10 bin 142'ye, vaka sayısı da 420 bin 303'e çıktı.

İyileşen hasta sayısı ise 353 bin 962'ye ulaştı.

Irak, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Irak'ta son 24 saatte Kovid-19'dan 56 kişi yaşamını yitirdi - Son Dakika

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