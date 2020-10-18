Irak'ta son 24 saatte Kovid-19'dan 56 kişi yaşamını yitirdi - Son Dakika

Irak'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 56 artarak 10 bin 254'e yükseldi.

Irak Çevre ve Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, salgında son 24 saatte 56 kişi daha yaşamını yitirdi ve 3 bin 110 yeni vaka tespit edildi.

Böylece virüs kaynaklı can kaybı 10 bin 254'e, vaka sayısı da 420 bin 186'ya çıktı.

İyileşenlerin sayısı ise 360 bin 477'ye ulaştı.